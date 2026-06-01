“A un ritmo acelerado”: Qué dijo Trump sobre las negociaciones con Irán y si es verdad que están paralizadas

Luego de que medios iraníes informaran que las negociaciones con EE. UU. se paralizaron tras ataques israelíes en el Líbano, el presidente Donald Trump dijo lo contrario: las conversaciones continúan "a un ritmo acelerado".

"Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado", señaló Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social.

Con respecto a las declaraciones de los medios iraníes sobre la supuesta paralización de las negociaciones, Donald Trump dijo en una entrevista con NBC News que EE. UU. "no ha sido informado sobre eso".

Donald Trump también habló con CNBC y restó importancia a un eventual fin de las negociaciones entre EE. UU. e Irán.

"Realmente no me importa. Me da completamente igual", aseguró.

El presidente subrayó que una pausa en las negociaciones no implica que se rompa el alto el fuego que actualmente ambos países aceptaron e impusieron.

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Despite what the fake news is currently telling you, President Trump says talks with Iran are are not cut off by Iran and "continuing at a rapid pace"



"Talks are continuing, at a… pic.twitter.com/bkHxG8Fs22 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 1, 2026

"Eso no significa que vayamos a ir y empezar a lanzar bombas por todas partes", afirmó Trump.

También adelantó que el bloqueo naval frente a las costas de Irán se mantendrá con el objetivo de presionar a Teherán, que, como represalia a esta medida, ha mantenido interrumpido el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

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