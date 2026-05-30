Trump apuesta por acuerdo con Irán mientras exige mayor defensa a la OTAN

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió este sábado la política exterior y de seguridad de la administración de Donald Trump durante su intervención en el Diálogo Shangri-La, el principal foro de seguridad de Asia celebrado en Singapur.

Durante su discurso, el funcionario destacó el fortalecimiento militar de países como Japón, Corea del Sur y Filipinas, aliados que han incrementado sus capacidades de defensa en línea con las exigencias de Washington.

Al mismo tiempo, lanzó un mensaje directo a la OTAN y a las naciones europeas, al considerar que deben asumir una mayor responsabilidad en materia de seguridad y defensa.

Trump apuesta por un acuerdo con Irán

Uno de los temas más esperados del foro fue la situación de Irán. Durante una ronda de preguntas, Hegseth reveló que habló con Trump antes de su intervención y que el mandatario le pidió transmitir un mensaje de paciencia respecto a las negociaciones en curso con Teherán.

Today, I addressed the delegates of the Shangri-La Dialogue.⁰⁰I outlined America’s return to realism in the most consequential region in the world: the Pacific.⁰⁰We are moving away from a model of dependency and toward one of true partnership, to preserve a favorable balance… pic.twitter.com/BzHCFKq072 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) May 30, 2026

Hoy me dirigí a los delegados del Diálogo Shangri-La.

Expuse el retorno de Estados Unidos al realismo en la región más trascendental del mundo: el Pacífico.

Estamos dejando atrás un modelo de dependencia para avanzar hacia uno de verdadera asociación, con el fin de preservar un equilibrio de poder favorable que beneficie a todos. Pete Hegseth, declaraciones durante el Díalogo Shangri-La

Según explicó, la Casa Blanca continúa apostando por alcanzar un "gran acuerdo" con Irán, aunque subrayó que Estados Unidos mantiene capacidad militar suficiente para responder si fuera necesario.

Las declaraciones se producen mientras la administración estadounidense evalúa los términos finales de un posible entendimiento con el gobierno iraní, incluyendo aspectos sensibles como el desbloqueo de fondos del país persa.

En el foro también se abordó la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial de energía. Autoridades regionales advirtieron sobre los riesgos que tendría cualquier interrupción en el tránsito marítimo de esta vía.

Washington mantiene sin cambios su política sobre Taiwán

Otro de los asuntos centrales fue Taiwán, territorio que China considera parte de su soberanía y cuya defensa sigue siendo un tema clave en la relación entre Washington y Pekín.

Consultado sobre la suspensión temporal de una transferencia de armamento a Taipéi, Hegseth aseguró que cualquier decisión futura dependerá directamente de Trump.

No obstante, enfatizó que la posición estadounidense no ha cambiado.

"La política sobre Taiwán es la misma que al comienzo de esta administración", afirmó el funcionario, despejando dudas sobre posibles modificaciones tras el reciente acercamiento diplomático entre Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

Estados Unidos exige más gasto militar a sus aliados

En uno de los mensajes más contundentes de su participación, Hegseth insistió en que los socios de Washington deben incrementar sus inversiones en defensa.

"Estados Unidos necesita socios, no protectorados", declaró, al tiempo que sostuvo que las alianzas deben medirse por sus capacidades militares y no únicamente por los compromisos diplomáticos.

El funcionario afirmó que Europa Occidental debería seguir el ejemplo de varias naciones asiáticas que han reforzado sus presupuestos de defensa y aseguró que la etapa en la que Estados Unidos financiaba la seguridad de países desarrollados ha llegado a su fin.

AUKUS impulsa nuevo programa de submarinos

Como parte de su agenda en Singapur, Hegseth sostuvo reuniones con representantes de defensa de Australia, Japón, Filipinas y Nueva Zelanda.

Además, anunció junto a Australia y Reino Unido un nuevo programa de submarinos no tripulados dentro de la alianza de seguridad AUKUS, una iniciativa diseñada para fortalecer la presencia estratégica de los tres países en el Indopacífico frente al creciente peso de China en la región.

AUKUS, acrónimo de Australia, United Kingdom y United States, es una alianza de seguridad y defensa establecida entre estos tres países.