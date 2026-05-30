Los detalles del buque atacado por EE. UU. por intentar romper un bloqueo cerca del estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos informó este 30 de mayo que atacó un buque que intentó romper el bloqueo de Washington en uno de los puertos de Irán, cerca del estrecho de Ormuz.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el barco fue identificado como el M/V Lian Star y que, mientras navegaba por aguas internacionales, "se dirigía a un puerto iraní en el golfo de Omán".

El Comando Central indicó que "emitió más de 20 advertencias al barco" y que "le informaron en reiteradas ocasiones que infringía el bloqueo impuesto por EE. UU.".

Tras ignorar las advertencias, EE. UU., por medio de una aeronave, disparó contra la sala de máquinas del barco y lo dejó "inutilizado".

"El barco ha dejado de navegar con dirección a Irán", señaló el Comando Central.

Desde el inicio del bloqueo de los puertos iraníes, EE. UU. ha inutilizado cinco buques comerciales y ha desviado 116.

#ÚLTIMAHORA | EE.UU. ataca un barco que intentaba romper el bloqueo a Irán cerca del estrecho de Ormuz. pic.twitter.com/HSCdsIHuPA — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 30, 2026

Donald Trump bloqueó los puertos el pasado abril, luego de que Teherán rechazara reabrir el estrecho de Ormuz, como consecuencia de la guerra iniciada en Irán el pasado 28 de febrero.

La reapertura de Ormuz es uno de los puntos clave de la negociación en la que ambos países están inmersos para poner fin a la guerra, que ya se extiende por más de tres meses.

Washington ha exigido a Irán que retire las minas de la vía y que no cobre peaje. Trump ha llegado a decir que no contempla un acuerdo que otorgue a Irán el control total del estrecho.

Teherán, por su parte, insiste en que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra bajo el "control total" de la República Islámica.

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