La popularidad de Trump se desploma entre su base de votantes blancos de clase trabajadora

Justo afuera del bar donde el televisor advertía sobre el aumento de los precios de la gasolina, Dottie Cirino, de 64 años, predijo que el presidente Donald Trump encontraría una solución. “Los hará volver a bajar”, ​​dijo Cirino, miembro de la clase trabajadora blanca que durante una década constituyó el núcleo de la base de Trump. Annette Dombrowksi, una conserje de 64 años que trabajaba en la misma fábrica que Cirino, también votó por Trump. Pero empezaba a preocuparse. —Podrías estar pagando estos precios durante un tiempo —dijo en voz baja.

Los votantes blancos sin título universitario, como Dombrowski, quienes han impulsado las victorias de Trump desde el 2016, están cada vez más frustrados con su segundo mandato. En un giro sorprendente, el grupo que votó por la reelección de Trump por un amplio margen ahora tiene una opinión negativa sobre su gestión, según varias encuestas. Se unen así a otros estadounidenses de diversos grupos demográficos que se muestran descontentos con el segundo mandato del presidente, especialmente con su gestión de la economía.

El cambio es drástico: el 54% de los votantes blancos sin título universitario desaprobó la gestión de Trump en una encuesta de CBS News realizada este mes, frente al 32% en febrero del 2025 y el 45% en febrero de este año. Es una señal preocupante para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato y su objetivo de movilizar a los votantes que llevaron a Trump a la victoria en el 2024. Dombrowski dijo que le creyó a Trump cuando prometió bajar los precios durante su última campaña. El año pasado, junto a su novio, observó con entusiasmo cómo Trump firmaba una orden ejecutiva tras otra. Pero ahora sus facturas de gasolina, alimentos y otros productos básicos han aumentado.

“Ni siquiera quiero votar por nadie en las próximas elecciones”, dijo Dombrowski, quien antes era un votante habitual en las elecciones de mitad de mandato. “Me da igual, porque todos son un desastre”. Fuera del bar del American Legion Post 678, donde los miembros del sindicato se reunían para tomar algo, Dombrowski y Cirino intercambiaban estrategias para estirar su presupuesto en el supermercado. Cirino compraba al por mayor en Sam’s Club. Dombrowski preparaba comidas en olla de cocción lenta para que le duraran un par de días. Ahora, los precios de la gasolina agravaban sus problemas, aunque Cirino señaló que eran bajos antes de que Estados Unidos entrara en guerra.

Estaba harta de que los críticos de Trump en Facebook se dedicaran a desprestigiarlo. Dombrowski intentó mantenerse al margen de la política en internet. "Solo provoca peleas", le dijo a Cirino. Pero recientemente había comentado en una publicación de Facebook sobre los precios de los alimentos, señalando que seguían subiendo a pesar de que Trump había prometido bajarlos. Los votantes blancos sin título universitario han sido un pilar fundamental del apoyo a Trump desde su sorpresiva victoria en el 2016.

Prometió recuperar empleos que se habían ido al extranjero y rechazar la "globalización", que según él había perjudicado a los estadounidenses, declarando en su discurso de victoria en noviembre de ese año que "los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados". Además, prometió endurecer las políticas migratorias, exigiendo la construcción de un muro en la frontera sur y la prohibición de la entrada de musulmanes al país.

Su oponente demócrata, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, ganó con facilidad entre los votantes de color y, según las encuestas a pie de urna, quedó unos pocos puntos porcentuales por detrás de Trump entre los votantes blancos con estudios universitarios. Trump obtuvo el voto de dos tercios de los blancos sin titulación universitaria. Trump obtuvo márgenes de victoria similares, de más de 30 puntos, entre este grupo demográfico en el 2020 y el 2024, e inició su segundo mandato con su amplia aprobación. Sin embargo, esas cifras comenzaron a descender a principios del año pasado.

En la encuesta de CBS News-YouGov de mayo, los estadounidenses blancos sin título universitario aún aprobaban la gestión de Trump en materia de inmigración, pero el margen se había reducido. Desaprobaban la gestión económica de Trump por 22 puntos porcentuales, y su opinión general era negativa. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, declaró que Trump "siempre ha sido claro sobre las interrupciones temporales" derivadas de la guerra de Estados Unidos con Irán y elogió los esfuerzos de Trump por reducir los precios de los medicamentos recetados, atraer inversiones manufactureras a Estados Unidos y reformar la inmigración.

“El presidente Trump logró una prosperidad histórica para la clase trabajadora durante su primer mandato, junto con la primera reducción de la desigualdad de riqueza en décadas, y una vez que superemos estas dificultades, está preparado para repetir el éxito en su segundo mandato”, dijo Desai. La disminución del apoyo de la clase trabajadora blanca podría tener consecuencias para el Partido Republicano en estados clave para las elecciones de mitad de mandato, como Ohio, donde Trump ganó por 11 puntos en el 2024.

Los republicanos ahora se enfrentan a costosas y reñidas contiendas para conservar un escaño en el Senado y la gobernación. Austin Keyser, un líder de la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos que vive en Ohio, dijo que otros funcionarios sindicales le comentan sobre reuniones en las que los miembros dicen lamentar haber votado por Trump, frustrados por los altos precios o los contratiempos en los proyectos en los que están trabajando. Peggy Liff, de 57 años, soldadora y votante de Trump en tres ocasiones, recordó haber tenido "dinero ahorrado" durante el primer mandato de Trump.

"Los precios bajaron", dijo. "La gasolina estaba barata". Ya no. “Se está concentrando en otras cosas, como en el extranjero, en Irán”, dijo refiriéndose a Trump. “Dice que lo hace por nosotros, pero no veo que eso esté sucediendo”. Los aranceles fueron un elemento clave en la estrategia de Trump para atraer a los votantes de clase trabajadora: una herramienta que, según el presidente, impulsaría el empleo y la reactivación de las fábricas en Estados Unidos. Sin embargo, incluso algunos aliados de Trump se mostraron reacios a los aranceles generalizados que anunció el año pasado, preocupados de que la escalada de la guerra comercial y los cambios precipitados perjudicaran la economía.

Se está concentrando en otras cosas, como en el extranjero, en Irán.

La inflación aumentó tras la imposición de los aranceles, y algunas empresas modificaron sus planes de inversión en Estados Unidos. Honda, por ejemplo, anunció en marzo la cancelación del desarrollo de tres modelos de coches eléctricos que tenía previsto producir en Ohio, alegando que los aranceles estadounidenses y los cambios en las políticas hacia los vehículos eléctricos bajo la administración Trump, entre otros factores, habían perjudicado su negocio.

Al mismo tiempo, la confianza del consumidor ha alcanzado mínimos históricos, ya que la guerra entre Estados Unidos e Irán está elevando los precios de la gasolina, que según los expertos podrían mantenerse altos durante meses incluso si los dos países llegan a un acuerdo. Dombrowski, la conserje, apenas sigue la política. Creció en la pobreza con padres obreros de fábrica que le enseñaron que los republicanos defendían a los ricos, no a familias como la suya, que luchaban y ahorraban dinero confeccionando su propia ropa.

Pero depositó su confianza en Trump cuando se postuló a la presidencia en el 2016, optando por un candidato ajeno al sistema en lugar de Clinton y sus décadas de experiencia política. Ahora no confía en nadie, pues cree que los políticos "quieren tu dinero y te hacen falsas promesas". La empresa de instrumentos musicales donde trabaja, Conn Selmer, está trasladando puestos de trabajo al extranjero, a pesar de que su propietario, John Paulson, donante de Trump, se ha hecho eco de los llamamientos del presidente para mantener la producción en Estados Unidos.

Ahora su fábrica en el norte de Ohio va a cerrar, a pesar de las súplicas de los empleados, y Dombrowski, de 64 años, necesita un nuevo trabajo.