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¿Los más altos en cuatro años? a cuánto están los precios de la gasolina en EE. UU. y cómo afecta a los consumidores
La Asociación Estadounidense del Automóvil afirmó que el precio de los combustibles actualmente son los más altos en cuatro años.
Pancartas durante una manifestación contra el conflicto con Irán, frente al Capitolio de los Estados Unidos, Washington, D.C., EE. UU., 20 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Conflictos como el de Irán, así como el bloqueo del estrecho de Ormuz, han provocado un aumento en los precios del combustible en Estados Unidos, el mayor nivel alcanzado en cuatro años.
El pasado 23 de mayo, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, en inglés) informó que los estadounidenses se enfrentan a precios casi US$1.40 más altos en comparación con los del 2025.
En promedio, se estima que el precio de la gasolina en Estados Unidos está en US$4.55 el galón de gasolina regular, mientras que el diésel alcanza los US$5.64 el galón.
La AAA afirma que estos precios se comparan con los registrados hace cuatro años, cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania provocó que los precios oscilaran en US$4.61 el galón.
"Ante el aumento de la demanda de gasolina y el cierre prolongado del estrecho de Ormuz, es probable que los precios en las gasolineras se mantengan elevados a medida que da comienzo la temporada de viajes de verano", señaló la AAA en un comunicado.
Además, una herramienta de rastreo de la Universidad de Brown sugiere que, desde el inicio del conflicto de Irán, el pasado 28 de febrero, este ha supuesto un costo adicional de US$45 mil millones para los estadounidenses.
La institución educativa afirma que, si se combinan ambos gastos de combustible, cada familia estadounidense debe pagar US$340 más.
En abril, el índice de energía creció 3.8% después de aumentar 10.9% el mes anterior. Esta subida representó más del 40% del alza mensual del dato de inflación, que se situó en 3.8% interanual en el cuarto mes del año, el nivel más alto desde mayo del 2023.
La impopularidad de la guerra y el descontento por el alza de los precios han comenzado a hacer mella en la popularidad del presidente Donald Trump, quien ha prometido —sin fecha aún— suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina hasta que bajen los costos.
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