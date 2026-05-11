¿Bajará la gasolina? cuál es el plan de Trump de suspender el impuesto federal a combustibles

Este 11 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que planea suspender de forma temporal el impuesto federal a los combustibles hasta que bajen los precios de los hidrocarburos.

Trump confirmó la suspensión del impuesto durante una entrevista telefónica con CBS.

"Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo, y cuando baje el precio, permitiremos que se reintroduzca gradualmente", dijo el mandatario.

Las recientes declaraciones de Donald Trump se producen un día después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, adelantara la suspensión del impuesto.

Wright declaró a NBC el pasado 10 de mayo que "todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta Administración".

Sin embargo, CBS detalla que, para que la administración de Trump pueda efectuar la suspensión del impuesto, esta debe ser aprobada por el Congreso.

President Trump told CBS News on Monday that he intends to suspend the federal gas tax "for a period of time" and phase it back in "when gas goes down."



The president made the comments in a phone interview with CBS News chief White House correspondent @nancycordes. Suspending… pic.twitter.com/6jmAsmzoNX — CBS News (@CBSNews) May 11, 2026

Además, dicha decisión podría costarle al Gobierno de Trump cerca de US$500 millones semanales, según el medio.

Actualmente, los impuestos federales a los combustibles incluyen gravámenes de 18.4 centavos por galón para la gasolina y de 24.4 centavos por galón para el diésel.

La decisión de Trump ha tenido el respaldo de varios legisladores, tanto demócratas como republicanos. Por ejemplo, el senador Josh Hawley y la congresista Anna Paulina Luna, ambos republicanos, mostraron su respaldo.

Por el bando demócrata, el senador Mark Kelly también mostró su apoyo a la moción de Trump. "Las familias necesitan ayuda ahora. El representante Chris Pappas y yo ya tenemos un proyecto de ley para suspender el impuesto a la gasolina. Hagámoslo", escribió el senador en X.

President Trump tells CBS News he intends to suspend the federal gas tax "for a period of time" as prices surge. https://t.co/QJQwOxampQ — CBS News (@CBSNews) May 11, 2026

Como represalia por la guerra, Irán interrumpió el paso por el estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima por donde pasa el 20% del crudo mundial, lo que ha sumido a los mercados en la incertidumbre, interrumpido cadenas de suministro y disparado los precios de los hidrocarburos.

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