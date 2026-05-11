Donald Trump y su viaje a Pekín: ¿De qué hablarán con el presidente de China, Xi Jinping?

Durante la noche del pasado domingo 10 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China confirmó la esperada visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la ciudad de Pekín, donde se espera que se reúna con el líder chino, Xi Jinping, a quien también visitó durante su primer mandato presidencial, a finales del 2017.

“A invitación del mandatario Xi Jinping, el presidente estadounidense Donald Trump realizará una visita del 13 al 15 de mayo”, señaló el ministerio, mientras las economías más grandes del mundo intentan resolver sus diferencias en una amplia gama de asuntos, desde comercio y tecnología hasta rivalidades en materia de seguridad nacional.

Sin embargo, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión CNN, las conversaciones entre Donald Trump y Xi Jinping también se llevarán a cabo en el contexto de la guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz, situación que ha generado una crisis petrolera histórica y un enorme riesgo para la economía internacional.

Por lo tanto, celebrar esta cumbre de alto nivel podría definir la próxima etapa de la rivalidad entre las dos principales potencias del mundo. De esa manera, se espera que Trump y Xi debatan varios puntos conflictivos, debido a que los presidentes se reunieron por última vez en octubre, cuando acordaron poner fin a una guerra comercial.

¿De qué hablarán Trump y Xi Jinping?

Este lunes 11 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán, dado que la guerra en Medio Oriente también ha agotado las municiones y ha suscitado dudas sobre la capacidad de Washington D. C. para defender a su socio.

“Voy a tener esa discusión con el presidente Xi, a quien le gustaría que no le vendamos armas a Taiwán”, respondió el líder estadounidense al ser preguntado por la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, dos días antes de partir hacia Pekín, debido a que muchas cosas han cambiado desde la última vez que ambos líderes se reunieron.

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Frente a este escenario, Trump hizo estas declaraciones a pesar de que la posición histórica de EE. UU, consagrada en la política impulsada desde la presidencia de Ronald Reagan en 1982 y conocida como las “seis garantías”, establece que Washington no consultará con Pekín sus decisiones sobre la venta de armamento defensivo a Taiwán.

A pesar de eso, el mandatario republicano de 79 años subrayó en la misma comparecencia que tiene “una gran relación” con el presidente Xi Jinping, con quien dijo que está haciendo muchos negocios. “Yo le tengo mucho respeto y espero que él también me respete, ya que él no respetó a nuestro gobierno anterior, el de Joe Biden”, expresó.

Visita de Trump a Pekín

El presidente estadounidense Donald Trump llegará a Pekín el miércoles 13 de mayo para sostener dos días de reuniones con el mandatario chino Xi Jinping, en una esperada visita que fue pospuesta por la guerra lanzada por EE. UU. e Israel contra Irán, el socio más cercano de China en Medio Oriente, que provocó una crisis mundial.

Dadas las circunstancias, se espera que, entre otros asuntos, ambos aborden la venta de armamento y el apoyo estadounidense a Taiwán, después de que Xi Jinping instara a Donald Trump a “manejar con prudencia el envío de las armas”, debido a que Pekín considera a la isla una provincia rebelde y una “parte inalienable” del territorio chino.