Sequías y olas de calor: El calentamiento global cambiará los efectos de El Niño en Centroamérica

Durante la mañana de este viernes 8 de mayo, el periódico estadounidense The New York Times informó que “El Niño”, el evento climático relacionado con el calentamiento del océano Pacífico oriental ecuatorial, podría convertirse a finales de mayo o inicios de junio en uno de los fenómenos más fuertes de las últimas décadas en Centroamérica.

Esto se debe a que los vientos sobre el Pacífico están cambiando y la mayor masa de agua de la Tierra está liberando calor acumulado, por lo que podrían producirse efectos en cadena sobre las lluvias, las sequías y los incendios forestales en la región geográfica dentro del continente comprendida entre América del Norte y América del Sur.

Ante esta situación, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) afirmó que hay un 60% de probabilidades de que El Niño se desarrolle a finales de mayo, y esta es una de las razones por las que considera que el 2026 podría ser el año más cálido del planeta desde que comenzaron estos registros.

“El calentamiento constante de la Tierra debido a la quema de combustibles fósiles también está influyendo en la forma en que estos episodios modelan el clima en todo el planeta. Ahora tenemos un punto de referencia climático diferente”, agregó Clara Deser, científica del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, en Boulder, Colorado.

El impacto de El Niño al mundo

Históricamente, los meteorólogos clasifican a El Niño como fuerte o débil dependiendo de cuán cálidas sean las aguas del Pacífico en comparación con el promedio. Por ello, los fenómenos fuertes causan diversos efectos en todo el continente y, en teoría, el fenómeno más reciente de El Niño, en el 2023, no fue tan fuerte como sus predecesores.

Sin embargo, según científicos de la NOAA, un importante factor amplificador para el 2026 es el calentamiento inducido por el hombre, debido a que el calor adicional aumentó la evaporación, lo que intensificó la sequía en la región. Además, también incrementó las lluvias en el sur, porque el aire caliente puede retener más humedad.

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En Centroamérica, El Niño suele provocar condiciones más húmedas en el sur y más cálidas o secas en el norte. No obstante, “un fenómeno de El Niño más fuerte solo puede hacer más probables ciertos resultados, pero no los asegura”, de acuerdo con Michelle L'Heureux, meteoróloga que coordina todas las actualizaciones de la NOAA.

“Ambos extremos, el seco y el húmedo, aumentan”, expresó la científica especializada en la atmósfera, quien dijo que para agricultores, administradores de tierras, agencias de catástrofes y compañías de seguros "no hay nada que pueda brindar una indicación tan fiable de cómo podría ser el mundo en unas cuantas estaciones más adelante".

Incertidumbres sobre El Niño

Los científicos de la NOAA descubrieron que, en 2023, un patrón de calor inusual en los océanos Índico y Atlántico tropical contrarrestó los efectos de El Niño. Por lo tanto, es probable que el patrón se deba tanto al calentamiento provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero como a variaciones climáticas naturales a largo plazo.

Frente a este escenario, de conformidad con el periódico estadounidense The New York Times, El Niño sigue dando señales extraordinariamente útiles sobre el clima futuro, a pesar de todas estas incertidumbres. “Es lo mejor que tenemos”, concluyó Andréa Taschetto, climatóloga de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sídney, Australia.