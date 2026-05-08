Casos de hantavirus relacionados con el crucero: Extienden control sanitario en 5 estados de EE.UU

Conforme a lo expuesto por la división de noticias de la cadena estadounidense de televisión y radio CBS, luego de que se confirmaron las tres muertes relacionadas con el crucero MV Hondius y se oficializó la transmisión de persona a persona del hantavirus, el Gobierno de Estados Unidos decidió activar protocolos de vigilancia en la nación.

A partir de este viernes 8 de mayo, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos comenzaron a supervisar a los pasajeros que desembarcaron en el país antes de los primeros diagnósticos divulgados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo especializado en la prevención, promoción e intervención internacional.

Hasta el momento, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos asegura que ninguna de las personas bajo observación presenta síntomas, pero cinco estados de EE. UU. se mantienen en alerta, y los pasajeros estarán bajo seguimiento diario durante 42 días, el período máximo de incubación conocido para esta cepa.

Esto se debe a que el principal objetivo de las autoridades sanitarias estadounidenses es detectar cualquier señal de la enfermedad y evitar su posible propagación local, ya que los síntomas del hantavirus y de su nueva cepa andina suelen aparecer entre 1 y 5 semanas después de la exposición y comienzan como un resfriado severo o una gripe.

Los 5 estados de EE. UU. en alerta

Las autoridades sanitarias de Georgia, Texas, Virginia, Arizona y California confirmaron que cada estado supervisa a dos ciudadanos que viajaron en el crucero MV Hondius, por lo que diversos funcionarios participan en la vigilancia de quienes desembarcaron antes de que se conocieran los primeros síntomas a bordo de este buque.

Ante esta situación, las autoridades de estos cinco estados informaron que mantienen contacto diario con los pasajeros para brindar recomendaciones y verificar posibles síntomas, como fiebre, fatiga, dolores musculares —especialmente en muslos y espalda—, dolor de cabeza, mareos y problemas gastrointestinales, como náuseas y vómitos.

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De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la principal agencia federal de salud pública de los Estados Unidos, “el riesgo para la comunidad es bajo”, debido a que todavía no existe certeza de que los pasajeros hayan estado expuestos directamente al hantavirus en el barco.

Sin embargo, el monitoreo de los pasajeros consiste en controles de temperatura, vigilancia de síntomas respiratorios y asesoramiento sobre la necesidad de aislamiento en caso de fiebre alta, dolor muscular en muslos y espalda o dificultades respiratorias, por lo que cada uno de los cinco estados activó protocolos de seguimiento inmediato.

Vigilancia por el hantavirus

Según la agencia de noticias EFE, los cinco estados señalados por la OMS fueron identificados en función del lugar de residencia de los pasajeros del crucero MV Hondius antes de que se confirmaran todos los casos, de manera que esta vigilancia tiene un carácter preventivo, debido a que la transmisión del hantavirus es muy poco frecuente.

No obstante, además de Estados Unidos, otros países, como Canadá, Reino Unido, Alemania y Suiza, monitorean a los pasajeros que compartieron trayecto o vuelos con los casos confirmados. “Esperamos que la situación esté bajo control”, agregó el presidente estadounidense, Donald Trump, quien subrayó que el riesgo de pandemia es bajo.