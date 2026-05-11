¿El hantavirus es como el COVID? Cuarentena y aislamiento por 42 días para todos los pacientes

Durante la mañana de este lunes 11 de mayo, el Ministerio de Sanidad de España, departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política en materia de salud, anunció que la cuarentena por hantavirus se contará a partir del pasado miércoles 6 de mayo y se extenderá 42 días, es decir, hasta el próximo miércoles 17 de junio.

“La primera semana va a ser más estricta y servirá para obtener el resultado de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), y no van a poder recibir visitas”, aseguró el secretario de Sanidad, Javier Padilla, con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

“Tenemos la voluntad de que la cuarentena no sea vivida como un instrumento encaminado a debilitarles el ánimo o la confianza”, agregó Padilla, quien afirmó que los organismos sanitarios reevaluarán la situación del hantavirus, especialmente mediante el seguimiento de contactos y sospechosos relacionados con el crucero MV Hondius.

Ante esta situación, el secretario español explicó que el objetivo principal de la cuarentena de 42 días es “garantizar que se lleve a cabo de manera solvente y fiable”. En este sentido, la situación se analizará “día tras día, sin cerrar ninguna puerta, pero tampoco dando por hecho flexibilizaciones para cumplir la cuarentena en el domicilio”.

Hantavirus y coronavirus

Por el momento, los catorce españoles que se encuentran en cuarentena han reportado que “están bien”. Sin embargo, ahora el Ministerio de Sanidad se centra en conocer los resultados de la prueba PCR, una técnica de laboratorio desarrollada para amplificar fragmentos específicos y detectar material genético de virus o bacterias.

A pesar de eso, el secretario Javier Padilla, confirmó que el hantavirus no es como el covid-19 en términos de contagio, transmisión ni riesgo de pandemia y que, aunque ambos pueden provocar síntomas respiratorios graves, son enfermedades fundamentalmente distintas. Por lo tanto, la cuarentena en España es una medida de prevención.

Lea más sobre ovnis y extraterrestres: Trump comienza a desclasificar archivos gubernamentales de EE. UU.

“Vamos a ser prudentes a ese respecto. La situación de los catorce españoles, en este momento, es de normalidad y todo transcurre razonablemente bien. Nos han manifestado que estaban bien. Si se considera necesaria alguna modificación, esto estará sujeto a evaluaciones periódicas”, recalcó Padilla durante una entrevista con RTVE.

Frente a este escenario, a diferencia del covid, que se propaga fácilmente de persona a persona por el aire, el hantavirus se transmite principalmente a los humanos por la inhalación de partículas de orina, saliva o heces de roedores silvestres. Por ello, el aislamiento es una medida de prevención, dado que la transmisión entre personas es rara.

Protocolos de cuarentena desigual

Conforme a lo expuesto por la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) coordinó el seguimiento internacional del hantavirus, cada país aplica protocolos de cuarentena de forma autónoma, por lo que el aislamiento varía según las autoridades sanitarias de cada nación.

En el Reino Unido han permitido el autoaislamiento voluntario en sus hogares a algunos ciudadanos que no presentan síntomas; en Francia se da seguimiento estrecho a quienes tuvieron contacto con los fallecidos, y en el territorio de los Estados Unidos han calificado la emergencia como nivel 3 y monitorizan a ciudadanos en cinco estados.