¿Para bajar el precio de la gasolina? Trump suspende la Ley Jones: vigente desde 1920

Durante la noche del miércoles 18 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender una ley que exige que todas las mercancías que viajen entre puertos estadounidenses se transporten en barcos nacionales, debido a la guerra en curso con Irán, para tratar de contener el aumento del costo de la gasolina en el país.

Ante esta situación, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el mandatario republicano decidió suspender por 60 días la Ley Jones para “disminuir las perturbaciones a corto plazo en el mercado petrolero, mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica”.

Frente a este escenario, el objetivo del magnate neoyorquino con esta medida es permitir que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante este periodo, según detalló Leavitt en su cuenta oficial de X, donde defendió la decisión de Donald Trump.

Asimismo, la medida fue anunciada mientras el conflicto en Medio Oriente continúa escalando en el estrecho de Ormuz, clave para el 20% del suministro de petróleo mundial, ya que proporciona el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto y es uno de los puntos de congestión de mayor importancia estratégica.

¿Qué es la Ley Jones?

La Ley Jones, vigente desde 1920, hace 106 años, fue instaurada con el fin de apoyar el flujo del comercio interno del país, al exigir que los productos que viajan de un puerto estadounidense a otro sean de propiedad nacional, construidos en el territorio de los Estados Unidos, con tripulación local y que enarbolen la bandera de EE. UU.

Sin embargo, los ataques contra infraestructuras estratégicas han cobrado protagonismo en los últimos días, después de que el nuevo líder iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el paso para “presionar al enemigo”, horas después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar los barcos que lo cruzaran.

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Por lo tanto, debido a que el precio del petróleo en los Estados Unidos alcanzó un máximo de US$99.41 (Q760.78), superando en un 0.11% el precio anterior de hasta US$96.32 (Q737.13), el presidente Donald Trump tomó la decisión de suspender la famosa Ley Jones para intentar bajar el precio de la gasolina en el país norteamericano.

A su vez, conforme a lo expuesto por Tasnim, agencia de noticias iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria, los ejércitos de Israel y Estados Unidos decidieron atacar múltiples refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en la costa sur de Asalouye, durante la madrugada de este jueves 18 de marzo.

¿La suspensión bajará los precios de la gasolina?

De acuerdo con la cadena de televisión Telemundo, muchos factores influyen en los precios de la gasolina, pero abrir las rutas de transporte marítimo interno a embarcaciones con bandera extranjera puede aportar cierto alivio al ampliar las opciones de transporte. Sin embargo, esta no puede llegar a ser una solución definitiva.

Por su parte, el Center for American Progress (CAP), grupo de expertos fundado para desarrollar ideas y políticas públicas que mejoren la vida de los estadounidenses, considera que suspender la Ley Jones reduciría los precios de la gasolina "en unos 3 centavos" y posteriormente podría elevar los costos en la costa del Golfo de México.