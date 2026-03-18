¿Messi y Cristiano Ronaldo? Las 6 leyendas que podrían despedirse tras la Copa Mundial del 2026

La Copa Mundial es el principal torneo internacional oficial de futbol masculino a nivel de selecciones nacionales en el mundo, por lo que, debido a su importancia, este evento deportivo se realiza cada cuatro años desde 1930 y marca puntos de inicio o cierre en la carrera de decenas de futbolistas, quienes son conscientes de su prestigio.

Las Copas Mundiales pueden otorgar una especie de inmortalidad en el ámbito deportivo, por lo que la fase final del torneo es el evento de una sola disciplina más importante del mundo, ya que 96 años de historia respaldan el campeonato y millones de espectadores a nivel global están pendientes de cada uno de los resultados.

Ante esta situación, muchos futbolistas mayores de 33 años suelen apuntar a las Copas del Mundo como su último campeonato internacional antes de colgar los botines con su selección o de manera definitiva, debido a que para decenas de estos atletas la Copa Mundial es su última oportunidad de poder brillar frente a millones de personas.

Frente a esta situación, el Mundial del 2026 que se llevará a cabo en suelo norteamericano seguramente será el último escenario internacional para muchas leyendas del deporte, quienes esperan despedirse de su selección nacional con una actuación mundialista digna de ídolos como Pelé, Maradona, Ronaldo y Miroslav Klose, entre otros.

Las leyendas que podrían despedirse tras el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo - Portugal

El capitán y máximo goleador histórico de Portugal, Cristiano Ronaldo, considerado con frecuencia como el mejor futbolista y el más completo de todos los tiempos, disputará en el 2026, a sus 41 años, su sexta y última Copa del Mundo, con la esperanza de poder clasificar por primera vez a una final mundialista con su selección nacional.

Luka Modrić - Croacia

A sus 40 años, Luka Modrić disputará su quinta Copa del Mundo con la selección de Croacia, con la que consiguió un histórico subcampeonato en el Mundial de Rusia 2018 y un tercer puesto en el de Catar 2022, por lo que es considerado el mejor jugador croata de la historia y espera retirarse con un campeonato mundial para su nación.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric en el Real Madrid de España. (Foto Prensa Libre: EFE)

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Lionel Messi - Argentina

Considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, el argentino Lionel Messi disputará en el 2026, a sus 38 años, su sexta Copa Mundial, por lo que espera defender con éxito el título mundialista que consiguió en el 2022, donde derrotó a Francia y sumó la tercera estrella al escudo albiceleste.

Neymar - Brasil

Ampliamente considerado uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los más grandes talentos de la historia, el brasileño Neymar, de 34 años, espera que el Mundial del 2026 sea su cuarta Copa del Mundo, siempre y cuando el entrenador italiano Carlo Ancelotti le dé la oportunidad de liderar a la verdeamarela por última vez.

Lionel Messi y Neymar en el Paris Saint-Germain de Francia. (Foto Prensa Libre: EFE)

James Rodríguez - Colombia

El capitán de Colombia, James Rodríguez, quien en la Copa del Mundo 2014 fue el ganador de la Bota de Oro tras anotar seis goles que permitieron que su selección nacional alcanzara la mejor actuación de su historia, al llegar a cuartos de final, espera que su tercer Mundial, a sus 34 años, marque el inicio de una nueva etapa cafetera.

Mohamed Salah - Egipto

Mohamed Salah es el máximo referente deportivo de Egipto, considerado un héroe nacional y un ídolo global que trasciende el futbol. Como capitán, ha llevado a su selección a sucesos importantes con más de 100 contribuciones de gol, siendo un símbolo de esperanza, unidad y desarrollo social para la nación árabe a sus 33 años.