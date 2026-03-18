“Rival clase C que no juega el Mundial”: ¿Qué dice la prensa argentina por enfrentar a Guatemala?

Durante la tarde del pasado martes 17 de marzo, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) confirmó que, tras la suspensión de la Finalissima contra España, el combinado albiceleste disputará un amistoso frente a la selección de Guatemala el 31 de marzo en el estadio Alberto José Armando, conocido popularmente como la Bombonera.

Ante esta situación, este partido será la despedida de los dirigidos por el entrenador argentino Lionel Scaloni del país sudamericano antes de la Copa del Mundo 2026, por lo que la afición albiceleste considera que Guatemala no representa una prueba futbolística de peso antes de que Leo Messi y compañía defiendan el campeonato mundial.

El diario Olé, el principal periódico deportivo de Argentina, catalogó a la selección de Guatemala como un “rival clase C que nunca jugó una Copa Mundial”, dado que la Azul y Blanco se encuentra en el puesto 94 del ranking de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y quedó fuera de la Copa del Mundo en noviembre del 2025.

Sin embargo, para TyC Sports, el principal canal de televisión por cable de Argentina dedicado exclusivamente a los deportes, la selección de Guatemala trae uno de los mejores recuerdos al entrenador Scaloni, debido a que la Bicolor fue el primer rival que vio nacer a la famosa Scaloneta en septiembre del 2018, antes de ganar el Mundial.

Guatemala: El rival que vio nacer a la Scaloneta

Luego de la Copa Mundial de Rusia 2018, tras la salida del director técnico argentino Jorge Sampaoli, Lionel Scaloni, quien por entonces era el entrenador interino de la selección argentina, debutó al mando de la Albiceleste en un juego amistoso frente al combinado guatemalteco en la ciudad de Los Ángeles, California, donde ganó por 3-0.

Conforme a lo expuesto por TyC Sports, este partido fue el “puntapié inicial de la Scaloneta”, que en los años subsiguientes conquistó prácticamente cada título que se le puso por delante, por lo que el equipo de Guatemala fue el rival que vio nacer a la selección de Argentina más dominante de las últimas cuatro décadas, desde Maradona.

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Este será el cuarto enfrentamiento entre Argentina y Guatemala, por lo que, hasta el momento, el historial registra tres victorias albicelestes. El último antecedente fue en la previa de la Copa América, el pasado 14 de junio del 2024, cuando los dirigidos por Scaloni derrotaron 4-1 a la Bicolor en Landover, Maryland, con Lionel Messi como figura.

Por otra parte, medios argentinos, como el diario Olé, destacaron que la selección de Guatemala nunca ha disputado una Copa del Mundo en su historia y llega al compromiso contra Argentina tras finalizar tercera de su grupo en las eliminatorias mundialistas, en las que Panamá y Surinam fueron las encargadas de dejarla fuera.

Historial entre Argentina y Guatemala

14 de junio del 2024 / Argentina 4-1 Guatemala : Anotaciones de Lionel Messi (2) y Lautaro Martínez (2) en Landover, Maryland.

: Anotaciones de Lionel Messi (2) y Lautaro Martínez (2) en Landover, Maryland. 7 de septiembre del 2018 / Argentina 3-0 Guatemala : Anotaciones de Pity Martínez, Gio Lo Celso y Gio Simeone en Los Ángeles, California.

: Anotaciones de Pity Martínez, Gio Lo Celso y Gio Simeone en Los Ángeles, California. 14 de junio del 2013 / Guatemala 0-4 Argentina: Anotaciones de Lionel Messi (3) y Augusto Fernández en la Ciudad de Guatemala.

Los medios argentinos esperan que el juego contra Guatemala se viva como la recordada goleada por 5-0 a Venezuela, que fue el último encuentro de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Catar 2022 y que también significó la despedida de la albiceleste del país sudamericano antes de consagrarse campeona mundial en Asia.