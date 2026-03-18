“No sirve ver a Messi con Guatemala”: La crítica del streamer ‘La Cobra’ al amistoso de Argentina

El streamer e influencer argentino Lautaro del Campo, mejor conocido como “La Cobra” en redes sociales, es un reconocido hincha de Boca Juniors y de la selección argentina, con más de un millón de seguidores en todas las plataformas digitales, por lo que su opinión se ha vuelto muy importante en el mundo del fútbol sudamericano.

Ante esta situación, el youtuber de fútbol, con licenciatura en Actividad Física y Deportes, analizó el próximo juego amistoso de la albiceleste previo al comienzo de la Copa del Mundo 2026, en el que la selección argentina intentará defender la corona que consiguió en Catar 2022, luego de vencer al combinado de Francia en una final de infarto.

El siguiente compromiso de Argentina será contra la selección de Guatemala el próximo martes 31 de marzo en el estadio Alberto José Armando, en Buenos Aires, conocido popularmente como la Bombonera, por lo que este encuentro será la despedida de los dirigidos por el entrenador Lionel Scaloni antes de la justa mundialista.

Sin embargo, tanto la afición albiceleste como los medios de comunicación en Argentina consideran que el combinado guatemalteco no representa una prueba futbolística de peso antes de que Lionel Messi y compañía defiendan el campeonato mundial en EE. UU, donde tendrán que enfrentar en la primera fase a Jordania, Austria y Argelia.

Las críticas de La Cobra

“¿A mí de qué me sirve ver a Lionel Messi, a Julián Álvarez o a Lautaro Martínez meterle un doblete a la selección de Guatemala?”, agregó “La Cobra” durante su transmisión en vivo, unas horas después de que la Asociación del Futbol Argentino confirmara que, tras la suspensión de la Finalissima contra España, Argentina enfrentará a la Bicolor.

“La selección de Argentina seguramente va a probar jugadores contra Guatemala. Pero nosotros podemos poner a cualquier futbolista, ya sea un lateral, un mediocampista o un atacante, y ese jugador le pinta la cara a los guatemaltecos”, añadió el argentino, en referencia a que la albiceleste seguramente derrotará o humillará a la Azul y Blanco.

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“¿Es Guatemala una vara para poder tenerla en cuenta de cara a la Copa del Mundo?”, concluyó Lautaro, luego de informarle a sus seguidores que el combinado guatemalteco se encuentra en el puesto 94 del ranking de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y nunca ha clasificado a un Mundial en toda su historia.

Ante esta situación, la crítica de “La Cobra” generó indignación entre la afición guatemalteca, que considera que el streamer argentino humilló a la selección de Guatemala, dado que ambos combinados tienen distintos objetivos y todo va acorde con la historia y tradición de cada uno, por lo que no hay necesidad de menospreciarla.

La reacción de Guatemala

El tiktoker guatemalteco David Valdearenas, con más de 128 mil seguidores en las redes sociales, decidió responderle a “La Cobra” y aseguró que cualquier selección tiene derecho de enfrentar a la Albiceleste: “Hay que darle la oportunidad a todas las selecciones que quieren enfrentar a la campeona mundial”, argumentó el connacional.

“Enfrentar a la selección de Argentina es un orgullo para nosotros. Y si a ti te molesta ver a la albiceleste jugar contra Guatemala, o a ti no te ofrece nada ver a Lionel Messi contra la Bicolor, no veas el partido. Nadie te está obligando a ver el juego amistoso. Mejor ponte a jugar un videojuego o vete a ver la Kings League”, concluyó el tiktoker.