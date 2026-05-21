La paradoja de Trump: lo que le beneficia a él perjudica a su partido

El presidente Donald Trump no cree en la ley de la gravedad política. Cuanto más se hunde su popularidad en el país en general —numerosas encuestas la sitúan cerca de su nivel más bajo de la historia—, más doblega al Partido Republicano a su voluntad y pone en peligro las perspectivas de los sumisos republicanos en otoño con acciones impopulares e incluso descaradas.

El resultado es un presidente históricamente hábil para exigir lealtad política dentro de su partido, pero propenso a tomar medidas ejecutivas que alienan al público en general. Esta paradoja ha fomentado una reticencia —y debilitado la capacidad— para colaborar con el Congreso en los temas que más importan a los votantes, un ciclo que Trump no está dispuesto, o no es capaz, de romper.

El martes, Trump consiguió el trofeo que más anhelaba: la destitución del congresista libertario Thomas Massie —republicano por Kentucky—. El congresista, que lleva ocho mandatos, es el crítico republicano más destacado del presidente en la Cámara de Representantes y lideró la iniciativa, a la que Trump se resistió hasta que se dio cuenta de que no podía detenerla, para publicar los archivos del gobierno sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Massie fue derrotado contundentemente en las primarias por un desconocido en política hasta entonces, el ex Seal de la Marina Ed Gallrein, elegido personalmente por Trump y financiado con decenas de millones de dólares de sus organizaciones aliadas.



La derrota de Massie se produjo tres días después de la del senador Bill Cassidy —republicano por Luisiana—, a quien el presidente había calificado de "muy desleal". Cassidy había votado a favor de la condena en el segundo juicio político contra Trump en el Senado hace cinco años por el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Aunque el senador se había esforzado, a menudo torpemente, por mejorar su relación con el presidente, Cassidy ni siquiera llegó a la segunda vuelta. A principios de este mes, la gira de represalias de Trump arrasó Indiana, donde los votantes republicanos respondieron a su llamado y derrotaron a cinco de los siete senadores estatales a los que había señalado por haberse resistido a su exigencia de que rediseñaran los distritos electorales del estado. —Una contienda, en la que los candidatos están separados por solo dos votos según el último recuento, aún no se ha decidido—.

El martes, el presidente volvió a demostrar su poderío al respaldar al fiscal general de Texas, Ken Paxton, frente al actual senador John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas para el Senado en el estado de la Estrella Solitaria. Esta decisión consternó a muchos republicanos en el Capitolio, ya que Cornyn era considerado un candidato mucho más fuerte para las elecciones generales; si Paxton gana, los republicanos probablemente tendrán que invertir cientos de millones —dinero que podría ser necesario para apoyar a candidatos en otros lugares— para que su candidato se imponga en un estado tradicionalmente republicano.

Trump dejó claro que esta decisión era personal, no táctica ni política. Cornyn había criticado a Trump en ocasiones anteriores, aunque últimamente se había esforzado por congraciarse con él, incluso presentando recientemente un proyecto de ley para nombrar una de las autopistas más largas del país en honor al presidente. Fue en vano. "John Cornyn es un buen hombre y trabajé bien con él, pero no me apoyó en los momentos difíciles", escribió Trump en su declaración en redes sociales respaldando a Paxton. “Creo que Maga nunca ha estado más unido”, dijo Trump a los periodistas el martes. Pero los republicanos necesitarán un apoyo considerable del resto del electorado para mantener el control del Congreso en las elecciones de otoño, en las que el presidente ve en juego su propia supervivencia política.

“Hay que ganar las elecciones de mitad de mandato porque si no las ganamos, simplemente… es decir, encontrarán una razón para destituirme. Me destituirán”, les dijo a los republicanos de la Cámara de Representantes en un retiro en enero. Pero ahora mismo, el mayor obstáculo para que el partido conserve sus escasas mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado es Trump. Una encuesta de The New York Times/Siena publicada el lunes fue solo la más reciente que mostró el fuerte rechazo público a la guerra que Trump inició en Irán y a su gestión del costo de vida. Incluso en inmigración, su tema más fuerte, el presidente tenía una desventaja de 15 puntos. La aprobación de Trump entre los votantes independientes clave se desplomó al 26% en la encuesta, con 47% que afirmó que sus políticas les habían perjudicado, frente al 41% del otoño.



Y la cifra de la encuesta que probablemente resulte más alarmante para los republicanos es que los demócratas se mostraron más entusiasmados con votar este año y aventajan por 11 puntos a Trump en la hipotética pregunta de a qué partido votarían los electores si las elecciones se celebraran hoy. Mientras tanto, incluso los republicanos se han mostrado inquietos por algunas de las recientes acciones de Trump que han causado revuelo, incluido el acuerdo alcanzado con el IRS por la demanda de US$10 mil millones que presentó a principios de este año por la filtración de sus declaraciones de impuestos.



El acuerdo establece un fondo de compensación de US$1 mil 800 millones, financiado por los contribuyentes, para quienes afirman, como Trump, haber sido víctimas de un sistema judicial politizado. Entre los beneficiarios se incluirían, presumiblemente, las personas acusadas de cometer actos violentos durante el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021 por parte de simpatizantes de Trump que buscaban anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, las cuales perdió. “No soy muy partidario”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune —republicano por Dakota del Sur—, a los periodistas el martes cuando se le preguntó sobre el fondo.



“Esta corrupción nunca ha sido tan descarada ni tan generalizada”, declaró la senadora Patty Murray —demócrata por Washington— durante una audiencia en la que participó el fiscal general interino Todd Blanche. “Pero lo que sucede es que ustedes firman el cheque, Trump y sus compinches lo cobran. Los contribuyentes estadounidenses, que ya están sufriendo las consecuencias de los altos precios, van a pagar la factura”. En virtud del acuerdo, Trump y sus hijos tienen prohibido cobrar personalmente dinero del llamado fondo "antiarmamentización", pero el IRS también quedaría "inhabilitado y excluido para siempre" de reclamar impuestos impagados contra Trump, los miembros de su familia o sus empresas que surgieron antes de que se alcanzara el acuerdo.



Por muy agresivo que haya sido Trump con sus acciones unilaterales, su debilidad política ha disminuido su capacidad de influencia a la hora de lograr que se hagan cosas a través del poder legislativo, donde gran parte de su agenda está estancada. Ni Thune ni el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), han respaldado la propuesta de Trump de suspender el impuesto a la gasolina, y el Senado se ha resistido a su petición de poner fin al filibusterismo, en parte para poder aprobar su prioritaria Ley para Salvar a Estados Unidos, que incluye una disposición que exigiría a las personas demostrar su ciudadanía para registrarse para votar.

Trump afirma que el proyecto de ley es necesario para la seguridad electoral, pero sus opositores sostienen que conduciría a la supresión del voto. Un motivo de irritación más reciente para Trump es la negativa del parlamentario del Senado a permitir que cientos de millones de dólares destinados a financiar los aspectos de seguridad de su impopular proyecto del salón de baile de la Casa Blanca se incluyan en un proyecto de ley en consideración que financiaría la aplicación de la ley en materia de inmigración. Para Trump, la buena racha de derrotas que ha infligido a los republicanos en ejercicio podría tener un lado oscuro.

Todos ellos seguirán en el cargo hasta enero y, presumiblemente, estarán menos intimidados por él. El martes, tras su derrota en las primarias, Cassidy cometió un acto de desafío al votar por primera vez a favor de una resolución para impedir que Trump ordenara nuevos ataques contra Irán. “En Luisiana, he recibido comentarios de personas, incluidos partidarios del presidente Trump, que están preocupadas por esta guerra”, dijo Cassidy en un comunicado. En una entrevista en febrero, Massie declaró a The Washington Post: "Tengo algunos colegas que están esperando a que pasen las primarias para poder desarrollar una voz un poco más independiente".

Dada la situación actual, puede que sea lo que tengan que hacer para sobrevivir.