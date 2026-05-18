¿Por petición de aliados árabes? Por qué Trump suspendió un ataque a Irán previsto para el 19 de mayo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 18 de mayo que decidió posponer un ataque contra Irán previsto para el próximo martes.

Según un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario afirmó que tomó la decisión a petición de sus aliados árabes: Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, Trump reiteró que Estados Unidos está preparado para lanzar “un ataque a gran escala” contra la República Islámica si no se concretan acuerdos para limitar las capacidades nucleares del país de Medio Oriente.

Esta acción habría puesto fin al alto el fuego entre EE. UU. e Irán, vigente desde abril pasado.

“Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para que NO llevemos a cabo el ataque programado contra Irán mañana”, escribió Trump en sus redes sociales.

Según el presidente, sus aliados árabes le solicitaron posponer el ataque porque las negociaciones en curso “son serias”.

I have been asked by the Emir of Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman Al Saud, and the President of the United Arab Emirates, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, to hold off on our planned Military attack of the Islamic Republic of Iran,… pic.twitter.com/yh3I28nEx1 — Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 18, 2026

A pesar de anunciar un alto el fuego, Trump amenazó el 17 de mayo pasado con reanudar la ofensiva contra Irán, al afirmar también que al país “se le acaba el tiempo”.

Las declaraciones del mandatario estadounidense surgen mientras Washington y Teherán mantienen negociaciones para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero pasado, mientras el estrecho de Ormuz continúa bloqueado.

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