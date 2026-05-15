Según los analistas, las declaraciones de Putin sobre el “fin de la guerra” apuntan al agotamiento, no a la paz

Un policía solitario, armado con un megáfono, gritó a una multitud confusa en el centro de Moscú que se dispersara, ya que los tradicionales fuegos artificiales del Día de la Victoria habían sido cancelados sin previo aviso. Fue un cierre apropiado para la celebración más sobria que Rusia había presenciado en décadas. Ningún vehículo militar desfiló por la Plaza Roja. Asistieron pocos invitados extranjeros. En toda la capital rusa, se cortó el acceso a internet, una medida motivada por el temor a que Ucrania pudiera perturbar la conmemoración de la Segunda Guerra Mundial con sus ataques con drones de largo alcance.

El ambiente de desánimo en Moscú puso de manifiesto lo cada vez más complicado que se ha vuelto para el presidente Vladímir Putin mantener la guerra contra Ucrania, quien se encuentra bajo presión no solo por el estancamiento, la paralización y las grandes pérdidas en el campo de batalla, sino también por una economía maltrecha, la creciente frustración pública y los reveses sufridos por sus socios en todo el mundo, incluidos Irán, Hungría y Venezuela. Tras más de cuatro años de guerra, los rusos no se sienten más fuertes, más seguros ni más prósperos, y mucho menos victoriosos.



En cambio, están enfadados por las restricciones a internet, la inflación y el aumento de los impuestos, y agotados por el peso psicológico de la guerra, que en enero superó la marca de los mil 418 días —superando la participación total de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial— sin que se vislumbre un final. “¿Por qué era necesaria —esta guerra— si la capital, siempre festiva en el pasado, parecía vacía e inquieta, tensa e insegura, con dos fuentes de riesgo para la gente: drones en el cielo y policía en tierra, y con todas las comunicaciones prohibidas?”, preguntó Andréi Kolesnikov, analista político radicado en Moscú.

El frente de batalla permanece en gran medida estancado, con Rusia ocupando aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, pero sin lograr aún el objetivo de Putin de apoderarse de toda la región oriental del Dombás. La derecha ultraconservadora rusa, partidaria de la guerra, exige una escalada y expresa su profunda indignación por el nivel de perturbación que Ucrania ha logrado infligir dentro de Rusia, incluyendo el asesinato de oficiales de alto rango y ataques con drones de gran alcance, muchos de ellos contra instalaciones petroleras y otras infraestructuras clave para la economía extractiva de Rusia.

La mayoría apolítica, mucho mayor, que durante mucho tiempo había aceptado el pacto implícito del Kremlin de guardar silencio a cambio de que la guerra se mantuviera en gran medida confinada a las regiones fronterizas, está sufriendo las consecuencias de los cortes de internet y la creciente presión económica. En un aparente gesto de reconocimiento al cansancio público, Putin hizo un comentario inusual en una conferencia de prensa tras el desfile del Día de la Victoria del 9 de mayo, que pareció ofrecer un rayo de esperanza. "Creo que el asunto está llegando a su fin", dijo refiriéndose a la guerra.

Pero el líder ruso no tardó en lanzar sus habituales acusaciones contra la "élite occidental global", a la que acusó de utilizar a Ucrania para destruir a Rusia. El principal asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, declaró el domingo que las negociaciones serían infructuosas hasta que Kiev aceptara una retirada completa de Ucrania del Donbás, dejando claro que el Kremlin no ha cambiado su exigencia central y maximalista. Es casi seguro que el comentario de Putin iba dirigido a su público interno más que al presidente Donald Trump o a Ucrania, una señal, según los analistas, de que el Kremlin está sintiendo la creciente presión social. “En realidad no fijó ningún plazo. Podrían ser varios meses, quizás incluso varios años”, dijo un académico ruso con estrechos vínculos con altos diplomáticos rusos sobre el comentario de Putin.

“Y podría ser una reacción a la demanda pública: la gente espera que el conflicto termine, y tal vez quiso animarlos y confirmar que hay esperanza de que se resuelva”. Vladímir Pastukhov, politólogo ruso e investigador principal honorario del University College de Londres, afirmó que Putin se enfrenta a un dilema: el público ruso está cansado de la guerra, pero también quiere ganar. “Esta frase indica que internamente están considerando seriamente la posibilidad de poner fin a la guerra, con la suficiente seriedad y detalle como para sentir la necesidad de comunicar discretamente a la sociedad que tal escenario es teóricamente posible”, dijo Pastukhov. “No significa que pretenda terminar la guerra en cualquier condición, ni que haya tomado una decisión definitiva”.

Sin embargo, al tomar una decisión, Putin debe afrontar el conflicto entre las expectativas públicas, según declaró: "La gente quiere que la guerra termine, pero aún espera la victoria". Según un informe del Dossier Center, un grupo de investigación fundado por el opositor exiliado de Putin, Mikhail Khodorkovsky, la administración rusa ha comenzado a desarrollar lo que denomina una "imagen de victoria": narrativas diseñadas para convencer a los rusos de la importancia de un acuerdo de paz a pesar de las elevadas bajas y las mínimas ganancias territoriales. La iniciativa se reduce a obligar a destacados blogueros militares a suavizar su postura a favor de la invasión, presentando las bajas en el campo de batalla como una misión de "desnazificación" completada e insistiendo en que Rusia nunca tuvo la intención de tomar Kiev, al tiempo que ofrece a los rusos comunes algo parecido a un deshielo.

El informe del Dossier Center no sugiere que Putin haya decidido poner fin a la guerra, sino que refleja más bien una planificación de contingencia dentro del bloque político del Kremlin. El desfile, aunque reducido, se desarrolló el fin de semana pasado sin incidentes, tras una serie de maniobras diplomáticas por parte de Moscú que incluyeron advertir a Ucrania de devastadores ataques de represalia contra Kiev, llamar a los líderes de Estados Unidos, India y China para recalcar las consecuencias de cualquier interrupción y abogar por un alto el fuego de tres días negociado por Trump.

La forma en que se logró el alto el fuego puso de manifiesto el carácter absurdo de las conversaciones de paz, que han estado prácticamente paralizadas desde que Trump declaró la guerra a Irán. En una llamada telefónica realizada aproximadamente una semana antes del Día de la Victoria, Putin le planteó a Trump la idea de una tregua temporal, al tiempo que intentaba reactivar la oferta de Moscú de mediar entre Estados Unidos e Irán y de almacenar el uranio enriquecido iraní en territorio ruso. Trump rechazó la propuesta y le dijo a Putin que se centrara en poner fin a la guerra en Ucrania.

En los días siguientes, Rusia y Ucrania propusieron ceses del fuego en fechas diferentes sin comunicarse entre sí. Putin anunció uno para el 8 y 9 de mayo, y Kiev pidió una tregua indefinida a partir del 6 de mayo; ambos acuerdos se desmoronaron rápidamente, y cada parte culpó a la otra. El 8 de mayo, Trump anunció un alto el fuego que abarcaba del 9 al 11 de mayo, agradeciendo a ambos líderes por haber aceptado lo que, según él, era idea suya. En el segundo día del alto el fuego, que no logró detener los combates terrestres pero sí pareció frenar los ataques aéreos a gran escala, Zelensky provocó a Putin, diciendo que Ucrania lo había presionado para que "finalmente dijera que estaba listo para reuniones reales" con el fin de asegurar una tregua duradera.

"Este episodio puso al descubierto el dilema estructural en el que se encuentra Putin", declaró Tatyana Stanovaya, experta en política del Centro Carnegie para Eurasia. "La pasividad ante el aumento de los ataques ucranianos erosiona su posición en el ámbito nacional; la escalada debilita la postura conciliadora que intenta mantener con Trump". El alto el fuego terminó el martes, y los rusos salieron de sus largas y confusas vacaciones de mayo sin tener una idea más clara de cómo podría terminar la guerra, pero con la creciente certeza de que las restricciones de tiempos de guerra, los controles de internet y la presión económica se mantendrían.

La gente espera que el conflicto termine, y tal vez quiso animarlos y confirmar que hay esperanza de que se resuelva.

A primera hora del jueves, una oleada de ataques con drones y misiles sacudió Kiev, causando la muerte de al menos cinco personas, según informaron las autoridades. La encuestadora estatal VCIOM, a menudo criticada por favorecer al Kremlin, ha registrado un descenso constante en los índices de aprobación de Putin y ha informado de que el nivel de felicidad de los rusos ha caído a su punto más bajo en 15 años. Pastukhov afirmó que Putin, ex agente de la KGB, se enfrenta a una disyuntiva entre facciones emergentes: los tecnólogos políticos de la administración presidencial, que quieren gestionar y manipular la sociedad mediante un enfoque más sutil, y los agentes de los servicios de seguridad, que creen que la sociedad debe ser controlada estrictamente a cualquier precio.

“Para Putin es más fácil aliarse con estos últimos; se sienten más cercanos a él, más comprensibles”, añadió Pastukhov. “En cualquier caso, no tienen un buen camino por delante. Están creando una situación revolucionaria que aún no existe. Pero si siguen comportándose así, terminarán creándola”. El riesgo más inmediato, añadió, es perder a la mayoría pasiva que ha tolerado la guerra —siempre y cuando se mantuviera a distancia— pero que ahora siente sus consecuencias en la vida cotidiana.

“Puede que piensen: ‘Bien, al menos hemos reprimido el activismo’”, dijo Pastukhov. “Y entonces descubrirán que el activismo, como un supervirus, ha mutado hasta tal punto que ninguna defensa funciona ya”.