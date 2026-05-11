Los rusos, cansados ​​de la guerra y la represión, comienzan a culpar al Kremlin

Durante años, muchos rusos aplaudieron la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Vladímir Putin, en un arrebato de fervor nacionalista. Otros guardaron silencio, temerosos de la represión estatal a cualquier crítica, por leve que fuera, sobre las consecuencias sociales y económicas del conflicto. Ahora eso está empezando a cambiar. En el quinto año de la guerra, los rusos se muestran cada vez más pesimistas sobre su futuro. Los ataques con drones ucranianos penetran cada vez más en el territorio nacional y las restricciones más estrictas a internet, justificadas por el Kremlin como medida de seguridad, han causado un estallido de indignación pública.

Mientras Vladímir Putin sigue con su estrategia, un número creciente de personas dirige sus críticas hacia el Kremlin, en medio de señales de un apoyo menguante a las estructuras de poder que el presidente construyó. “En Rusia crece la sensación de que el sistema de gobierno actual se está volviendo demasiado perjudicial y cada vez más contraproducente”, afirmó Tatiana Stanovaya, fundadora de la consultora R.Politik, en una publicación del 6 de mayo en X. “La tolerancia hacia el statu quo se está erosionando”.

La chispa que desencadenó los disturbios, de forma inesperada, fue un video publicado en redes sociales, dirigido a Putin, por la bloguera de belleza rusa Victoria Bonya, residente en Mónaco, que cuenta con casi 14 millones de seguidores en Instagram. “La gente te tiene miedo”, dijo en el video de mediados de abril, el cual recibió más de 30 millones de visualizaciones. “No sabes lo que está pasando en el país.

La gente está sufriendo”. La publicación se convirtió en un fenómeno cultural y generó más de 86 mil comentarios, muchos de los cuales elogiaban la “honestidad y valentía” de Bonya, quien revelaba una profunda frustración ante el empeoramiento de la situación, con el cierre de negocios, la emigración de profesionales y las crecientes restricciones a la vida cotidiana. Un comentarista de la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, dijo: “Cada día hay muertes, coches quemados… la gente se va”.



“Las actitudes hacia Putin están cambiando”, afirmó Alexander Baunov, investigador principal del Centro Carnegie de Berlín. “Da la sensación de que la atmósfera misma ha cambiado”. Para los residentes de Tuapse, ciudad costera del mar Negro, donde los ataques con drones ucranianos han tenido como objetivo la refinería Rosneft PJSC, el cambio en la calidad del aire es real. Videos en redes sociales muestran humo tóxico que se eleva sobre la ciudad y derrame de productos petrolíferos que contaminan el suelo local.

Las autoridades han declarado el estado de emergencia regional. En el resto de Rusia, los ataques casi diarios de Ucrania, la elevada inflación y los continuos tipos de interés altos están contribuyendo al deterioro del ánimo público, mientras que el número de muertos sigue aumentando vertiginosamente sin que haya señales de ningún avance en una guerra que se suponía duraría solo unos días. Si bien la popularidad personal de Putin se mantiene alta, según los estándares internacionales, su nivel de aprobación cayó al 66% en la semana que finalizó el 19 de abril, según una encuesta de la empresa estatal VTsIOM, frente al 74% de dos meses antes y la cifra más baja desde el inicio de la guerra, en febrero del 2022.

Desde entonces, la encuesta no se ha actualizado. Solo el 55% de los rusos cree que el país va por buen camino, el porcentaje más bajo registrado durante la guerra, según una encuesta publicada el 30 de abril por la empresa de sondeos Levada, con sede en Moscú. Esta cifra representa un descenso respecto del 67% registrado a finales del año pasado. “El cansancio derivado de la tensión constante de una guerra sin un final claro, sumado a la presión fiscal y al deterioro de la situación económica, está contribuyendo al aumento del pesimismo”, declaró Denis Volkov, director de Levada.

VTsIOM y la Fundación de Opinión Pública, vinculada al Kremlin, anunciaron el viernes de la semana pasada que, como de costumbre, no publicarían sus índices de popularidad política esta semana. El optimismo inicial de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiera ayudar a negociar un acuerdo de paz favorable para Rusia que pusiera fin a la guerra se ha desvanecido desde su cumbre con Putin en Alaska, en agosto, que Volkov describió como "el punto álgido de las expectativas".



Desde luego, no hay indicios de que la posición de Putin esté en peligro después de más de 26 años en el poder, ni de que el Kremlin esté reconsiderando su determinación de continuar la guerra en Ucrania. El descontento por las restricciones a internet está causando divisiones entre los funcionarios sobre la conveniencia de la implacable represión de los servicios de seguridad. Esto alimenta los temores a una reacción adversa en las elecciones parlamentarias de septiembre, cuando el Kremlin pretendía demostrar el apoyo público a Putin y a la guerra.

El líder comunista Gennady Zyuganov, que encabeza la segunda facción más grande de la cámara baja del parlamento, lanzó una alarmante advertencia a los legisladores el mes pasado: Rusia corre el riesgo de sufrir una convulsión de la magnitud de la revolución de 1917 si no cambia de rumbo. “Les hemos dicho 10 veces que la economía inevitablemente fracasará”, dijo Zyuganov. “Si no toman medidas financieras, económicas y de otro tipo con urgencia, para el otoño nos enfrentaremos a lo que sucedió en 1917. ¡No tenemos derecho a que se repita!”.

El aparente rechazo del comunista a la revolución que dio paso a siete décadas de gobierno comunista provocó la hilaridad de los comentaristas rusos, antes de que el partido de Zyuganov aclarara que en realidad se refería al golpe de Estado de febrero de 1917. Esto no resulta mucho más tranquilizador para el Kremlin, ya que esos acontecimientos llevaron a la abdicación del zar Nicolás II y a la formación de un nuevo gobierno provisional.

Mientras las críticas de Bonya resonaban en las redes sociales rusas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tomó la inusual medida de anunciar que se estaban abordando los problemas que ella había planteado. Cuando Vladímir Solovyov, un destacado comentarista de la televisión estatal, insultó a Bonya en un intento por desacreditarla, provocó una oleada de protestas, ya que ella lo acusó de misoginia. Finalmente, él ofreció disculpas. Por otro lado, Ilya Remeslo, un antiguo activista pro-Kremlin que afirmó haber pasado un tiempo en un hospital psiquiátrico tras arremeter contra Putin en publicaciones de Telegram, ha reaparecido con mensajes más críticos que se burlan del Kremlin.

Entre ellas se incluyen predicciones de que Putin perderá el poder este año. “El sistema no puede ser rescatado del abismo”, afirmó en una publicación del 3 de mayo dirigida a sus casi 120 mil seguidores. Los blogueros y comentaristas nacionalistas, decepcionados por el fracaso de Rusia en derrotar a Ucrania, también han comenzado a arremeter contra el líder del Kremlin. En un mensaje publicado en Telegram el 2 de mayo, Maxim Kalashnikov comparó la situación en Rusia con la "decadencia y el colapso" de la Unión Soviética bajo el mandato de su anciano líder Leonid Brezhnev, y añadió: "Nos enfrentamos una vez más a un formidable punto de inflexión histórico".

Fuera de las burbujas informativas en línea, los síntomas de depresión están aumentando en toda la sociedad rusa, impulsados ​​por las "expectativas económicas pesimistas y la acumulación de fatiga derivada de la campaña militar", según un informe de seguimiento del Instituto de Psicología de la Academia de Ciencias de Rusia publicado el 16 de marzo. Esto se manifiesta de diversas maneras, según testimonios informales. Las farmacias reportaron un aumento del 24% en la demanda de antidepresivos el año pasado, informó RBC, citando datos del Grupo DSM.

Las búsquedas en línea sobre cómo salir de Rusia se han duplicado con creces desde enero, informó el periódico Vedomosti. “Para la televisión, es una guerra heroica, pero en realidad es dolor y miseria”, dijo Sergei, un exsoldado de 43 años que luchó en Ucrania durante tres años antes de ser desmovilizado por una lesión y que ahora ayuda a su hermano a administrar un pequeño negocio que atraviesa dificultades debido a las subidas de impuestos de este año. “No es cierto que todos los que están en el frente quieran que la guerra continúe; la gente normal quiere la paz”.

Si bien es poco probable que se produzcan protestas masivas, la creciente frustración podría acabar acarreándole problemas a Putin. "Existe un descontento creciente que aún no puede manifestarse en protestas debido al alto nivel de represión del régimen", afirmó Andrei Kolesnikov, analista político radicado en Moscú. "Podría estallar, como un incendio subterráneo, provocado por algo inesperado, en un lugar inesperado y en un momento inesperado".