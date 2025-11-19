Verificamos por usted: ¿EE. UU. se reunió en secreto con Rusia para finalizar la guerra en Ucrania?

Una publicación del medio estadounidense Axios señaló que fuentes de EE. UU. y Rusia han comenzado negociaciones secretas con el objetivo de finalizar la guerra en Ucrania.

El artículo indica que dichas negociaciones podrían derivar en un plan de 28 puntos para poner fin al conflicto iniciado en el 2022.

Además, en las reuniones se abordarían aspectos como las garantías de seguridad para Europa y la relación con Washington y Moscú.

El medio afirma que Ucrania y sus socios europeos no han participado en estas reuniones, las cuales han sido protagonizadas por el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev.

Axios señala que Witkoff tenía previsto reunirse este miércoles con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para continuar con las negociaciones de paz. Sin embargo, el viaje se habría aplazado para priorizar la reunión secreta con Rusia.

According to Axios, the US is secretly drafting a new plan to end the war in Ukraine — without Ukraine, but with Russia.



Sidelining Ukraine & the EU, while having negotiations led by a real estate developer with no foreign-policy experience, is a dream come true for the Kremlin. pic.twitter.com/Pu8x54FkBU — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) November 19, 2025

Por otra parte, Witkoff se reunió esta semana con el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y líder de la delegación de Kiev en los contactos directos con los rusos en el 2025, Rustem Umérov.

La información compartida por Axios podría haberse confirmado este miércoles, cuando el canciller de Alemania, Friedrich Merz, afirmó haber contactado a miembros de la administración de Trump para elaborar un plan que ponga fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

SCOOP: The Trump administration has been secretly working in consultation with Russia to draft a new plan to end the war in Ukraine https://t.co/VG5bDgIuem — Axios (@axios) November 19, 2025

En una rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, Merz señaló que Alemania mantiene un contacto diario y estrecho con el Gobierno estadounidense, incluidos sus asesores de política exterior y colaboradores más cercanos, para analizar "si podemos llegar a un plan adecuado".

