¿Contra “amenazas hemisféricas”? Los detalles de la nueva estrategia antiterrorista firmada por Trump

La Casa Blanca informó este 6 de mayo que el presidente Donald Trump firmó una nueva estrategia nacional para neutralizar las “amenazas hemisféricas” y paralizar las acciones de los carteles del narcotráfico.

El asesor principal de la Casa Blanca, Sebastian Gorka, indicó que Donald Trump firmó la estrategia el martes 5 de mayo.

“Nuestra nueva estrategia antiterrorista da prioridad, en primer lugar, a la neutralización de las amenazas terroristas hemisféricas mediante la desarticulación de las operaciones de los carteles hasta que estos grupos sean incapaces de introducir sus drogas, a sus miembros y a sus víctimas de trata en Estados Unidos”, dijo Gorka.

También señaló que la estrategia se centrará en “identificar y neutralizar” a lo que denominó “grupos políticos violentos y seculares”.

“Utilizaremos todas las herramientas que la Constitución pone a nuestra disposición para localizarlos en nuestro territorio, identificar a sus miembros, rastrear sus vínculos con organizaciones internacionales como Antifa y emplear herramientas policiales para paralizarlos operativamente antes de que puedan mutilar o matar a inocentes”, añadió.

El funcionario adelantó que el próximo viernes los responsables de la lucha antiterrorista de EE. UU. se reunirán con socios internacionales para analizar los esfuerzos de los aliados ante las nuevas acciones estadounidenses.

La estrategia se complementará con otras acciones que EE. UU. ha llevado a cabo, como los ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y movilizadas por el mar Caribe y el Pacífico.

La nueva estrategia no solo implicará a grupos vinculados con el narcotráfico, como los carteles de droga, sino también a otras organizaciones calificadas por EE. UU. como amenazas.

Gorka mencionó que entre los grupos incluidos en esta estrategia figuran “grupos extremistas islámicos” y “organizaciones violentas con ideologías antiestadounidenses”.

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