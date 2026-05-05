“No buscamos enfrentamiento” qué reveló Pete Hegseth sobre la operación “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz

Este 5 de mayo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habló sobre la operación "Proyecto Libertad", en la que las autoridades estadounidenses asistirán en el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, así como sobre la tregua vigente con Irán.

Se trata de la primera rueda de prensa que Estados Unidos ofrece desde el inicio de la operación en el estrecho de Ormuz. Hegseth afirmó que se trata de una "iniciativa independiente" y distinta de ataques anteriores, además de calificarla como una "acción de naturaleza defensiva".

El jefe del Pentágono advirtió que el alto el fuego anunciado anteriormente por Estados Unidos "no ha concluido" y que el único objetivo de la operación "Proyecto Libertad" es garantizar la seguridad del transporte marítimo comercial.

"No buscamos un enfrentamiento. Sin embargo, tampoco se puede permitir que Irán impida el acceso de países inocentes y de sus mercancías a una vía navegable internacional", afirmó Hegseth.

De forma complementaria a las declaraciones de Hegseth, este lunes la plataforma de análisis y monitoreo marítimo Kpler indicó que al menos ocho buques, uno de ellos comercial, transitaron el pasado 4 de mayo por el estrecho de Ormuz.

Breaking news: Defense Secretary Pete Hegseth said the U.S. mission to protect commercial ships in the Strait of Hormuz would be temporary and other nations would soon have to take responsibility, emphasizing that the ceasefire with Iran remained in place. https://t.co/eF9YzBzqP7 — The Washington Post (@washingtonpost) May 5, 2026

La plataforma indicó que "los cruces se mantuvieron prácticamente estables, con un total de ocho tránsitos diarios", además de señalar que los barcos eran calificados como de "bajo riesgo".

La mayoría de los tránsitos se concentró de oeste a este, es decir, desde el golfo Pérsico hacia el golfo de Omán, de acuerdo con los datos de la empresa de seguimiento.

US War Secretary Pete Hegseth said the United States is not seeking conflict with Iran as it launches a temporary operation to protect shipping in the Persian Gulf.



“We’re not looking for a fight,” Hegseth said, describing the effort as defensive and limited in scope.



He said… pic.twitter.com/FIVfvw3ygm — Iran International English (@IranIntl_En) May 5, 2026

Además, Kpler informó que "dos lanchas de desembarco con bandera iraní cruzaron el estrecho", con lo que se eleva a 134 el total de tránsitos con bandera iraní desde el inicio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Por otro lado, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, indicó que, tras el anuncio del alto el fuego con Irán, ese país del Medio Oriente "ha disparado contra buques comerciales en nueve ocasiones, además de que se han incautado dos portacontenedores".

"Han atacado a las fuerzas estadounidenses más de 10 veces, aunque todos estos incidentes se han mantenido, hasta este momento, por debajo del umbral que justificaría el reinicio de operaciones de combate a gran escala", indicó.

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