“Proyecto Libertad” de qué trata el plan de EE. UU. de escoltar barcos de todo el mundo por el estrecho de Ormuz

El pasado domingo 3 de mayo, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el inicio de una misión que consistía en “rescatar” las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz, debido a los bloqueos de Irán.

La misión fue denominada por el mandatario como “Proyecto Libertad”. Según sus palabras, se buscará movilizar más de 100 aeronaves, destructores, drones y aproximadamente 15 mil soldados.

Trump había dicho en una publicación en su red Truth Social que la operación daría inicio este 4 de mayo. Además, recalcó que varios países del mundo “habrían pedido la ayuda de EE. UU.” para garantizar un paso seguro de sus embarcaciones.

El mandatario indicó que muchos de los países son “inocentes” y no tienen relación con la guerra contra Irán, por lo que las autoridades estadounidenses escoltarán las embarcaciones como un “gesto humanitario”.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos informó que en el operativo participarán “destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves con base en tierra y mar, plataformas autónomas (drones) de dominio múltiple y 15 mil miembros del servicio”.

“Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global, mientras mantenemos también el bloqueo naval”, indicó el comandante Brad Cooper.

Este 4 de mayo, las autoridades estadounidenses informaron que han facilitado el paso de dos buques mercantes e indicaron que se trata del “primer paso” en la operación Proyecto Libertad.

“Como primer paso, dos buques mercantes con bandera estadounidense han cruzado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía con seguridad”, señalaron las autoridades del Centcom.

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