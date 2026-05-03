Irán endurece postura frente a Donald Trump: Propuesta iraní plantea 14 puntos

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Irán endurece postura frente a Donald Trump: Propuesta iraní plantea 14 puntos

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Este 3 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y autoridades iraníes mantienen una nueva escalada de tensión diplomática tras la propuesta de 14 peticiones de paz presentada por Teherán en medio del conflicto bilateral. (Foto, Prensa Libre: EFE).

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este domingo, 3 de mayo, que el presidente Donald Trump, tiene un margen de maniobra limitado ante la crisis bilateral y debe optar entre una operación militar “imposible” o un “mal acuerdo” con la República Islámica.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el organismo militar iraní sostuvo que las opciones de Washington se han reducido en medio del estancamiento diplomático.

Según la declaración, Teherán ya trasladó una propuesta de paz a la Casa Blanca, documento que Trump aseguró revisará próximamente, aunque adelantó que “no puede imaginar que sea aceptable”.

Propuesta iraní plantea 14 puntos

De acuerdo con la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, Irán presentó una iniciativa de 14 puntos mediante Pakistán, que actúa como país mediador.

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Trump impulsa su imagen: se multiplica en símbolos oficiales de EE. UU.

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El plan busca poner fin definitivo al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, el cual permanece bajo una tregua extendida indefinidamente para facilitar negociaciones.

Entre las principales exigencias iraníes y que se han hecho públicas destacan:

  1. Garantías de no agresión militar.
  2. Retiro de fuerzas estadounidenses en el entorno iraní.
  3. Levantamiento del bloqueo naval.
  4. Liberación de activos iraníes congelados.
  5. Pago de compensaciones económicas.
  6. Fin de sanciones internacionales.
  7. Cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.
  8. Nuevo mecanismo de control en el estrecho de Ormuz.

Negociaciones siguen sin avances

El de 7 abril, ambas naciones acordaron un tregua temporal. A partir de ahí, funcionarios de Irán y Estados Unidos sostuvieron reuniones de alto nivel en Islamabad los días 11 y 12 de abril, pero no alcanzaron consensos para cerrar el conflicto.

Desde entonces, ambas partes no han retomado conversaciones formales, aunque continúan los intercambios indirectos de mensajes diplomáticos.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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Redacción EFE

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