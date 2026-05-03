Trump impulsa su imagen: se multiplica en símbolos oficiales de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido su imagen en un elemento recurrente dentro de símbolos oficiales, documentos públicos y edificios emblemáticos, en una serie de iniciativas que refuerzan su presencia en la vida institucional del país.

Las medidas, impulsadas desde distintas dependencias federales y aliados políticos, apuntan a consolidar un legado visual antes de concluir su mandato y han generado debate sobre los límites entre representación presidencial y promoción personal.

Nuevos pasaportes conmemorativos incluirán su rostro

La acción más reciente corresponde al lanzamiento de nuevos pasaportes conmemorativos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Según el anuncio oficial, los documentos incluirán el rostro de Trump junto a la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense. Además, una de las páginas interiores llevará la firma del mandatario en color dorado.

La decisión ha provocado reacciones encontradas, al tratarse de un documento de identificación nacional tradicionalmente alejado de personalismos políticos.

Billetes y monedas con la marca Trump

La presencia del mandatario también alcanzará al sistema monetario. El Departamento del Tesoro informó que su firma aparecerá en futuros billetes de dólar, una medida inédita para un presidente en funciones.

La emisión estaría prevista antes del 4 de julio y, según el Gobierno, busca resaltar los resultados económicos de la actual administración.

A ello se suma la aprobación de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen de Trump apoyando los puños sobre un escritorio, actualmente exhibida en la Galería Nacional de Retratos de Washington.

Sin embargo, el diseño ha sido cuestionado por expertos y sectores críticos, debido a normas que restringen la representación de presidentes en ejercicio en dinero en circulación.

Su imagen también llega a parques y espacios públicos

Fuera del ámbito monetario, la imagen presidencial también se ha expandido al paisaje urbano de Washington, donde fotografías de gran formato cubren fachadas de edificios públicos.

Además, el rostro de Trump aparece en los pases anuales de los parques nacionales, distribuidos como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia.

De esta manera, el acceso a reservas naturales, montañas y bosques también incorpora la imagen oficial del mandatario.

Instituciones emblemáticas adoptan su nombre

La estrategia de posicionar su apellido también ha alcanzado instituciones simbólicas de la capital estadounidense.

En diciembre pasado, el Departamento de Estado presentó la nueva fachada del Instituto de la Paz de Estados Unidos, ahora rotulado como “Instituto de Paz de Estados Unidos Donald J. Trump”.

Semanas después, el histórico Centro Kennedy de Washington, principal recinto de artes escénicas de la capital y memorial oficial de John F. Kennedy, fue rebautizado por su junta directiva como “Centro Donald J. Trump y John F. Kennedy”.

La decisión generó malestar en la familia Kennedy y reabrió el debate sobre el uso político de instituciones culturales históricas.

Intentos fallidos en aeropuertos y estaciones

Trump también planteó, sin éxito, rebautizar el aeropuerto Washington-Dulles y la estación Penn Station de Nueva York con su nombre.

La propuesta habría surgido como condición para liberar fondos federales destinados a un proyecto ferroviario valorado en unos 16.000 millones de dólares.

Trump también apuesta por las criptomonedas

La estrategia de expansión de la marca personal del mandatario también alcanzó el mercado digital con el lanzamiento de una criptomoneda vinculada a Donald Trump, promovida entre sus simpatizantes como una nueva forma de respaldo político y financiero.

Esta fue lanzada poco antes de que el mandatario tomara posesión en enero del 2025.