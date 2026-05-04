Verificamos por usted: ¿hubo un ataque iraní contra buques de EE. UU. en el estrecho de Ormuz?

Medios internacionales han informado que ha habido un intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, en medio de la denominada operación "Proyecto Libertad", en la que las autoridades estadounidenses buscan escoltar buques de otros países para transitar por la ruta.

De acuerdo con CNN, las Fuerzas Armadas estadounidenses habrían atacado seis embarcaciones pequeñas de Irán, luego de que el país de Medio Oriente lanzara "múltiples misiles de crucero y drones".

Todo habría iniciado cuando Estados Unidos desmintió que un buque suyo recibiera el impacto de misiles en el estrecho de Ormuz, luego de que la prensa de Irán afirmara haber afectado uno de los buques estadounidenses, en medio de la operación "Proyecto Libertad".

"Ningún navío estadounidense ha sido alcanzado. Las fuerzas estadounidenses siguen apoyando la operación 'Project Freedom' y el bloqueo naval de los puertos iraníes", afirmó en redes sociales el Comando Central de EE. UU.

Por otro lado, el Ejército de Irán aseguró que destructores estadounidenses intentaron acercarse al estrecho de Ormuz, en el mar de Omán, y fueron advertidos en varias ocasiones por radio "del riesgo de violar el alto el fuego".

"Con una advertencia firme y rápida de la Fuerza Naval del Ejército, se impidió la entrada de destructores enemigos estadounidense-sionistas en el área del estrecho de Ormuz", indicaron las relaciones públicas del Ejército de Irán.

La versión de Teherán sostiene que los buques estadounidenses, al no hacer caso a la advertencia, recibieron un ataque iraní a modo de "advertencia".

Tras ello, dos misiles impactaron contra un navío de la Armada estadounidense, lo que lo obligó a abandonar su intento de cruzar el estrecho, según informó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

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