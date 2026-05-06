¿El fin de la operación “Furia Épica”?: Qué dijo Trump sobre lo que hará si Irán acepta el acuerdo de paz

Donald Trump dijo este 6 de mayo que si Irán acepta las condiciones acordadas con Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz, finalizará todas las operaciones militares y suspenderá el bloqueo naval en la República Islámica.

Sin embargo, el mandatario amenazó con ataques de mayor intensidad en caso de que Teherán no acepte el acuerdo de paz.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump afirmó que pondrá fin a la operación “Furia Épica” si Irán acepta lo acordado con Estados Unidos.

“Si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán”, dijo Trump.

“Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes”, agregó el mandatario.

Según el medio Axios, Washington espera una respuesta de Irán en las próximas 48 horas sobre los acuerdos establecidos entre ambos países.

President Trump posts on TruthSocial:



Assuming Iran agrees to give what has been agreed to, which is, perhaps, a big assumption, the already legendary Epic Fury will be at an end, and the highly effective Blockade will allow the Hormuz Strait to be OPEN TO ALL, including Iran.… pic.twitter.com/uMjgTNznYH — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 6, 2026

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por el portal, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Ambas partes mantienen un alto el fuego indefinido para avanzar en negociaciones que hasta ahora permanecían estancadas.

El memorando de una página incluiría el compromiso de Teherán de establecer una moratoria en el enriquecimiento nuclear, el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, junto con la apertura del tránsito por el estrecho de Ormuz.

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