“Promover la paz”: De qué hablaron Marco Rubio y el papa León XIV en su reunión en el Vaticano

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“Promover la paz”: De qué hablaron Marco Rubio y el papa León XIV en su reunión en el Vaticano

El secretario se estado de EE. UU., Marco Rubio y el papa León XIV se reunieron en el Vaticano para fortalecer las relaciones bilaterales.

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El papa León XIV recibe al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en una audiencia privada

Una imagen facilitada por Vatican Media muestra al papa León XIV recibiendo en audiencia privada al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en la Ciudad del Vaticano, el 7 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reunió este 7 de mayo con el papa León XIV en el Vaticano, donde ambos manifestaron su “compromiso de cultivar buenas relaciones”, luego de que Donald Trump criticara al pontífice por su postura contra la guerra con Irán.

Es la segunda vez que Rubio y el pontífice se reúnen, ya que la primera fue en Chicago el año pasado.

“Encantado de volverle a ver. Ha pasado casi un año”, respondió Rubio, en alusión a su último encuentro, el 19 de mayo del 2025.

Rubio iba acompañado de su esposa, Jeanette Dousdebes, y del embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch.

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Dentro de la agenda del secretario de Estado figuró la reunión privada con el pontífice y, posteriormente, con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, así como con el “ministro” de Exteriores, monseñor Paul Richard Gallagher.

“Me reuní con @pontifex (el perfil oficial del pontífice) para subrayar nuestro compromiso compartido de promover la paz y la dignidad humana”, escribió Rubio en una publicación en la red social X.

“El encuentro subraya la fuerte relación entre Estados Unidos y la Santa Sede y su compromiso común con la promoción de la paz y de la dignidad humana”, explicó el portavoz Tommy Pigott.

Los encuentros entre el funcionario estadounidense y las autoridades del Vaticano fueron calificados como “cordiales”, y ambas partes señalaron “haber renovado el compromiso común de cultivar buenas relaciones bilaterales”.

En la reunión también se habría abordado “la necesidad de trabajar de manera incansable por la paz”.

La reunión se produjo luego de un ambiente tenso entre Donald Trump y el papa León XIV, debido a que el pontífice expresó su rechazo a la guerra contra Irán.

El mandatario republicano llegó a calificar al papa de “débil” y de ser una persona “pésima en política exterior”.

Lea también: Verificamos por usted: ¿El papa León XIV le pidió a los estadounidenses que destituyan a Trump?

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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