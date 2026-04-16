Por qué Trump dijo “tener todo el derecho” de estar en contra de la postura del papa León XIV sobre Irán

Antes de viajar a Las Vegas, el presidente Donald Trump dijo a periodistas este 16 de abril que defendía "su derecho" de estar en desacuerdo con las recientes declaraciones del papa León XIV sobre Irán y las armas nucleares.

Además, el mandatario acusó al pontífice de estar a favor de que Irán cuente con armamento nuclear, luego de que León XIV diera su postura en contra de la guerra entre EE. UU. y el país de Medio Oriente.

"No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el papa pueda decir lo que quiera —y quiero que diga lo que quiera—, pero puedo estar en desacuerdo con él", dijo Trump a los periodistas.

"El papa hizo una declaración. Dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear", agregó el mandatario.

Trump señaló que el papa "debe entender la situación" que hay ahora con Irán y que debe ser consciente de que "el mundo real es un mundo cruel".

"El papa tiene que entenderlo. Irán ha matado a más de 42 mil personas en los últimos meses. Eran manifestantes totalmente desarmados", dijo Trump.

Trump nombra en qué discrepa con el papa León XIV



"El papa debe comprender, es muy simple, que Irán no puede tener armas nucleares. El mundo estaría en grave peligro", declaró a la prensa en la Casa Blanca.https://t.co/v0aKn2uDHR pic.twitter.com/GHC8lLS0ap — RT en Español (@ActualidadRT) April 16, 2026

Finalmente, Trump reiteró la simpatía que tiene con el hermano del papa León XIV, a quien considera un partidario del movimiento Make America Great Again (MAGA).

"Estoy seguro de que el papa también es un tipo estupendo. No lo he conocido, pero discrepo con él", dijo el mandatario estadounidense.

Las declaraciones de Trump se dan luego de que Robert Prevost expresara su postura en contra de la guerra de Irán y en favor de un camino de paz.

Trump ha calificado al pontífice como alguien "débil contra el crimen" y una persona "terrible en el tema de la política exterior".

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