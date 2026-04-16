“Es una estrella”: Quién es Erica Schwartz, la nominada por Donald Trump para dirigir la CDC

El presidente Donald Trump ha nominado a Erica Schwartz, una médica militar veterana, como nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Por medio de una publicación en la red Truth Social, Trump anunció que Schwartz será su candidata para dirigir los CDC. Además, destacó su “paso como doctora de las fuerzas armadas y su paso como subdirectora general de Salud Pública” durante su primer mandato como presidente.

Para que Schwartz sea directora de los CDC, debe ser confirmada por el Senado de Estados Unidos en una votación.

Si lo logra, se convertirá en la cuarta encargada de los CDC desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Schwartz trabajó durante 24 años en el Cuerpo de Oficiales Comisionados del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y tiene un título de médico de la Universidad de Brown y uno de abogada de la Universidad de Maryland.

Los CDC llevaban meses sin un director confirmado por el Senado, después de que la anterior directora, Susan Monarez, fuera destituida en agosto del 2025 por no compartir la misma línea de acción en la política de vacunación del secretario de Salud, Robert Kennedy.

Bajo el liderazgo de Kennedy, los CDC han experimentado cambios radicales, incluidos despidos masivos y una reestructuración que, según él, ayudó a reducir la “expansión burocrática”.

Kennedy también ha introducido una serie de cambios controvertidos en la política de vacunación de Estados Unidos, como reducir el acceso a vacunas en el calendario de vacunación infantil, lo que ha alarmado a los científicos.

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