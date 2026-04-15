Trump crea el Destacamento 201 con líderes de Meta, OpenAI y Palantir

Cuatro ejecutivos de compañías como Meta, OpenAI y Palantir fueron nombrados tenientes coroneles dentro de la reserva del Ejército de Estados Unidos, pese a no contar con una carrera militar tradicional; según reveló un reportaje de El País.

Donald Trump creó el llamado Destacamento 201, una unidad que busca acelerar el desarrollo de capacidades militares con el apoyo de altos directivos del sector tecnológico.

Entre los reclutados se encuentra Andrew "Boz" Bosworth, director de tecnología de Meta; Kevin Weil, jefe de producto de OpenAI; Shyam Sankar, director de tecnología de Palantir, y Bob McGrew, exdirectivo tanto de OpenAI como de Palantir; todos con experiencia directa en inteligencia artificial y desarrollo tecnológico.

El medio aclara que los nuevos integrantes no desempeñarán funciones de combate, sino que son reservistas con rango de teniente coronel, con el objetivo de aportar su experiencia en software, datos, inteligencia artificial e innovación tecnológica, con el fin de modernizar las capacidades y estrategias del Ejército.

Sin embargo, la decisión de Donald Trump ha sido criticada por la rapidez con que los ejecutivos obtuvieron rangos altos, cuando estos procesos requieren entre 15 y 20 años de carrera militar.

El País resalta que las empresas de tecnología involucradas mantienen contratos activos con el Departamento de Defensa, lo cual pone en duda si la decisión del presidente estadounidense responde a beneficios corporativos.