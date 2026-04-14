Buques empiezan a cruzar el estrecho de Ormuz: ¿Qué significa esto para EE. UU. e Irán?

Numerosas plataformas de monitoreo de embarcaciones informaron este 14 de abril que por lo menos tres buques petroleros han podido cruzar el estrecho de Ormuz, en el primer día del bloqueo impuesto por EE. UU. contra los transportes que hacen escala en puertos de Irán.

El paso de los buques por el estrecho, punto estratégico para la economía global y bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra con EE. UU. el pasado 28 de febrero, se produjo después de que Donald Trump amenazara a los buques iraníes que pasen por el bloqueo estadounidense.

El mandatario estadounidense amenazó con “eliminar de forma inmediata” cualquier buque iraní que se salte el bloqueo.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán”, dijo el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un mensaje en X para explicar la operación.

Con relación con los buques que han pasado el estrecho, el que se movilizó este martes es el buque cisterna Peace Gulf, que navegaba con bandera panameña y se dirigía al puerto de Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos. La información fue proporcionada por el portal de seguimiento MarineTraffic.

Otros dos buques lograron pasar el estrecho tras la autorización de EE. UU., ya que ninguno de ellos se movilizó hacia puertos de Irán.

El buque cisterna Murlikishan, anteriormente conocido como MKA, navega bajo bandera de Madagascar hacia Irak, donde tiene previsto atracar el próximo jueves para cargar fueloil.

Previamente, el petrolero Rich Starry, de 188 metros de eslora y bandera de Malawi, cruzó por esa vía marítima rumbo a China después de que abortó su paso en la jornada de ayer, tras salir del puerto emiratí de Sharjah.

Además de los buques que lograron cruzar el estrecho de Ormuz, la plataforma MarineTraffic informó que otros dos petroleros tuvieron que cambiar de rumbo al llegar al estrecho.

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