A medida que la guerra con Irán se prolonga, los republicanos temen malos resultados en las elecciones de medio mandato

Los precios de la gasolina, uno de los indicadores favoritos del presidente Donald Trump, se dispararon, avivando la ansiedad económica justo cuando los republicanos esperaban centrarse en las exenciones fiscales y los reembolsos a los estadounidenses. Los analistas afirman que los precios podrían mantenerse elevados durante gran parte del año, incluso si la guerra termina pronto. “La confianza del consumidor cae a su nivel más bajo registrado”, anunciaba un correo electrónico del Comité Nacional Demócrata el viernes. Si los republicanos pierden una o ambas cámaras del Congreso en noviembre, podrían señalar este período como un punto de inflexión en el que un año de elecciones de mitad de mandato, ya de por sí complicado, se volvió aún más difícil.

Las consecuencias de la guerra amenazan con debilitar la propuesta económica del Partido Republicano durante meses, y Trump está luchando por controlar el conflicto, alarmando a políticos de ambos partidos con su reciente amenaza en redes sociales de aniquilar a "toda una civilización" en Irán. El presidente ha sugerido que la guerra podría terminar pronto, y los republicanos la han presentado como una interrupción temporal. Pero a medida que el conflicto entra en su séptima semana —y Estados Unidos aún intenta reabrir una ruta marítima clave para el petróleo—, las repercusiones podrían ser difíciles de revertir rápidamente.



“A los republicanos les preocupa enormemente cómo una guerra prolongada podría extenderse hasta las elecciones de mitad de mandato”, declaró el estratega republicano Matthew Bartlett. “Cuanto más suben los precios, peores son las encuestas… y eso podría convertir distritos electorales seguros en distritos clave”. Otros republicanos afirmaron no estar aún alarmados, con la esperanza de que la guerra y sus repercusiones se desvanezcan de la conciencia pública para cuando los votantes acudan a las urnas. La administración Trump está intentando negociar con Irán, y el índice de aprobación del presidente ha disminuido ligeramente desde el inicio del conflicto, aunque solo entre uno y dos puntos porcentuales, según el promedio de las encuestas nacionales.

Los índices de aprobación de Trump han disminuido a lo largo de su segundo mandato y han promediado alrededor del 37% en las últimas semanas, según las encuestas recopiladas por The Washington Post, una cifra cercana al nivel más bajo de cualquiera de sus presidencias y al nivel más bajo de su predecesor inmediato, el presidente Joe Biden. La incertidumbre que rodea la guerra se suma a una serie de señales de alerta para los republicanos. Históricamente, el partido en el poder suele perder escaños en las elecciones de mitad de mandato, y muchos en el partido Republicano son pesimistas sobre sus posibilidades de mantener el control de la Cámara de Representantes, dividida por un margen muy estrecho.

Los demócratas tienen un camino mucho más difícil para recuperar el Senado, donde el Partido Republicano controla 53 de los 100 escaños, pero los estrategas de ambos partidos no lo descartan. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó que Trump no permitirá que "el régimen terrorista iraní" posea un arma nuclear y que mantiene su compromiso de reducir los costos. “Con el alto el fuego ya en vigor y un plan de paz a largo plazo en desarrollo, los precios del petróleo y el gas seguirán cayendo hasta alcanzar los mínimos de varios años que disfrutaban los conductores estadounidenses antes de estas interrupciones a corto plazo”, dijo Rogers en un comunicado la semana pasada.

Los precios del petróleo, que habían superado los US$100 por barril, cayeron bruscamente después de que Trump anunciara un alto el fuego la semana pasada, para luego volver a subir a medida que persistían las tensiones e Irán cerraba nuevamente el estrecho de Ormuz, una ruta petrolera clave. Al ser preguntado en Fox News sobre si creía que el precio de la gasolina bajaría antes de las elecciones de mitad de mandato, Trump comentó que "podría mantenerse igual o quizás subir un poco". El lunes por la mañana, el precio del barril de crudo Brent, referencia mundial de los precios del petróleo, había subido 8%, hasta situarse en torno a US$103, y el precio medio de la gasolina en Estados Unidos se mantenía en US$4.12, sin variación respecto al día anterior.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos sugirió la semana pasada que los precios de la energía podrían tardar meses en volver a la normalidad, incluso si la guerra concluye pronto, y pronosticó que si el conflicto termina antes de mayo, los suministros de petróleo deberían "volver a niveles cercanos a los anteriores al conflicto a finales del 2026".

El líder de la minoría en el Senado, Charles E. Schumer —demócrata por Nueva York—, hizo hincapié en la perspectiva de problemas económicos prolongados durante una conferencia de prensa la semana pasada, prediciendo meses de altos precios de la gasolina y afirmando que "los mercados petroleros mundiales estarán inestables durante años". Los republicanos están ansiosos por encontrar una salida.

"Los precios de la gasolina deben volver a la media en los próximos 45 días, o creo que los votantes castigarán a los republicanos en las urnas", dijo un importante donante del Partido Republicano, quien, al igual que otros, habló bajo condición de anonimato para poder expresarse con franqueza. Un estratega republicano que trabaja en las elecciones de mitad de mandato afirmó que los republicanos esperan que la situación sea ahora más delicada. "Se espera que este sea el punto más bajo al que podamos llegar, y que tengamos margen para empeorar", declaró el estratega, quien también habló bajo condición de anonimato.

Jonathan Bridges, estratega republicano en Carolina del Norte, un estado clave en las elecciones, reiteró que aún hay tiempo para que los precios bajen antes de noviembre. “Este verano, la gente va a hacer planes de viaje, y si la gasolina sigue a US$4, perjudicará a muchos consumidores”, dijo. “Pero pueden pasar muchas cosas”. El Partido Republicano conserva algunas ventajas de cara a las elecciones de mitad de mandato, incluyendo una enorme cantidad de fondos para la campaña que supera la de los demócratas. Pero los demócratas afirman que sus motivos para el optimismo van en aumento. El martes, se registró su mejor resultado hasta la fecha en una elección especial para la Cámara de Representantes.

El republicano Clay Fuller ganó la contienda para ocupar el antiguo escaño de Marjorie Taylor Greene en la Cámara de Representantes en un distrito de Georgia tradicionalmente republicano, pero su margen de victoria de aproximadamente 12 puntos fue mucho menor que la victoria de Trump por 37 puntos en el 2024 o la victoria de Greene por 29 puntos ese mismo año.

Los demócratas también celebraron una victoria inusualmente contundente la semana pasada en la contienda por el Tribunal Supremo de Wisconsin. El candidato liberal ganó con el 60% de los votos, un margen sorprendente en un estado clave donde las elecciones suelen decidirse por uno o dos puntos, aunque la gran ventaja en gastos de los demócratas en esta contienda podría explicarlo.

Si llegamos al punto en que el Senado cambie de mayoría, las semillas para ello se están sembrando ahora mismo.

Los candidatos liberales ganaron con alrededor del 55% de los votos en las últimas tres elecciones al Tribunal Supremo de Wisconsin. “Alcanzar el 55% en las últimas elecciones es un gran logro”, dijo el encuestador demócrata Jeff Horwitt. “El 60 por ciento es una cifra realmente extraordinaria”. El Cook Political Report, un analista electoral independiente, revisó recientemente sus evaluaciones de varias contiendas para favorecer a los demócratas, citando "un entorno nacional cada vez más desfavorable para los republicanos". En Georgia y Carolina del Norte, estados clave en la contienda electoral, el informe político de Cook modificó el lunes su pronóstico para el Senado, pasando de "indeciso" a una tendencia demócrata. En Ohio, estado tradicionalmente republicano, una elección al Senado que antes se consideraba favorable a los republicanos pasó a ser indecisa.

Según informó Cook Political Report la semana pasada, cinco contiendas para la Cámara de Representantes también se inclinaron hacia la izquierda en sus clasificaciones, mientras que su evaluación de la contienda por la gobernación de Iowa pasó de "Ligeramente republicana" a "Indecisa". La baja popularidad de Trump “dificulta que los republicanos ganen el voto independiente y movilicen a su propia base”, afirmó Dave Wasserman, analista de Cook Political Report. “Pone el Senado en juego y significa que los demócratas son claros favoritos en la Cámara de Representantes”.

Kyle Kondik, analista de Sabato's Crystal Ball, un sitio web y boletín informativo electoral no partidista, dijo que las consecuencias de la guerra y los índices de aprobación de Trump colocan al Partido Republicano en una situación de riesgo. “Si llegamos al punto en que el Senado cambie de mayoría, las semillas para ello se están sembrando ahora mismo”, dijo Kondik.