Los países están reconsiderando los combustibles fósiles estadounidenses tras la guerra con Irán

Las empresas energéticas estadounidenses que invierten miles de millones de dólares en enormes terminales de exportación de gas natural licuado a lo largo de la costa del Golfo han sacado provecho de la insaciable demanda de este combustible por parte de Europa y de las economías de rápido crecimiento en Asia. Ahora, el conflicto en Irán ha causado que muchos de esos clientes apuesten a una dieta permanente. Mientras Asia y Europa lidian con la crisis energética a causa de la guerra, los países de la región se esfuerzan por dejar de depender de los combustibles importados, lo que complica los planes de expansión de las empresas energéticas estadounidenses y las perspectivas a largo plazo de los combustibles fósiles.

En países donde la crisis energética es tan grave que se han reducido las jornadas laborales, se han cerrado fábricas y se ha impuesto el racionamiento gubernamental, los líderes están buscando soluciones que vayan más allá de la simple diversificación de sus fuentes de combustible y se centren en cambiar los combustibles que utilizan. Gobiernos desde Manila hasta Hanói están apostando por alternativas que van desde la expansión de la energía del carbón hasta la construcción de centrales nucleares y el aumento de sus flotas de vehículos eléctricos, todo con el objetivo de reducir sus importaciones. “El mundo acaba de quedar traumatizado por el riesgo geopolítico del petróleo y el gas”, declaró Jason Bordoff, director del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

“Esto genera un nuevo impulso para que los países intenten electrificar lo que puedan y reducir la demanda de gas en la medida de lo posible”. En estos momentos, los países se esfuerzan por reemplazar los suministros de combustible interrumpidos por la guerra, lo que beneficia especialmente a los proveedores de Estados Unidos y Australia. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo para la industria de los combustibles fósiles se han vuelto más inciertas. La firma de investigación Wood Mackenzie publicó esta semana un informe en el cual señala que, de persistir la crisis, podría acelerar un cambio estructural en los sistemas energéticos mundiales, lo que llevaría a los países a reducir su consumo de petróleo y gas importados a la mitad de los niveles actuales para el 2050.

Esta caída es drástica en comparación con el escenario base que la firma había previsto antes de la guerra. El informe destaca que tendría escaso efecto sobre el cambio climático, ya que implica una expansión de la generación de energía a partir del carbón, fuente de calentamiento global. Es improbable que el alto al fuego anunciado esta semana por Estados Unidos e Irán alivie la inquietud de los países asiáticos y europeos, afectados por la crisis energética. Incluso si se alcanza un acuerdo de paz duradero, las cadenas de suministro se han visto gravemente perjudicadas y el riesgo de futuras interrupciones sigue siendo alto. El suministro de combustible se verá limitado durante los próximos meses, incluso en el escenario más optimista.

Esto ha llevado a que algunas naciones estén decididas a aislarse de futuros conflictos militares o de países que utilizan sus exportaciones como arma económica, como Estados Unidos. Si bien las terminales de exportación de GNL existentes operan casi a plena capacidad, en gran medida protegidas por contratos a largo plazo, la próxima oleada de proyectos depende, en gran medida, del crecimiento de la demanda, precisamente en los países que están reconsiderando su compromiso. En algunos casos, los gobiernos asiáticos están interviniendo directamente, forzando reducciones en el consumo de energía para preservar los recursos limitados y trabajando para acelerar los proyectos de energía limpia.

En Filipinas, las autoridades se apresuran a poner en marcha más de un gigavatio de capacidad solar en cuestión de semanas, al tiempo que impulsan una enorme instalación solar con baterías, diseñada para reducir la dependencia de la energía proveniente del gas. Vietnam ha firmado un acuerdo para desarrollar una nueva central nuclear, reactivando un programa que había abandonado hace años, a la vez que expande la energía eólica marina. Indonesia está acelerando un importante proyecto hidroeléctrico para abastecer de energía a su sector industrial. También está explorando pequeños reactores nucleares modulares como alternativa a las centrales de gas.

Individualmente, ninguna de estas medidas bastaría para sustituir grandes volúmenes de energía importada. En conjunto, apuntan a un cambio más amplio que podría socavar uno de los supuestos centrales que sustentan el crecimiento de las exportaciones de combustibles fósiles de Estados Unidos y otras naciones ricas en petróleo y gas. “Resulta inequívocamente evidente que el argumento de venta del GNL como combustible fiable y asequible se está desvaneciendo rápidamente”, afirmó Sam Reynolds, investigador principal del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, una organización sin ánimo de lucro. “Se ha desmoronado por completo el discurso de la industria”.

En las últimas semanas, los ambiciosos planes para la expansión de la infraestructura de GNL se han visto comprometidos en algunos países. Según Reuters, la empresa constructora de una enorme central eléctrica en Vietnam, que utilizaría gas natural licuado (GNL) para generar electricidad suficiente para abastecer a millones de hogares, ha notificado al gobierno vietnamita su intención de cancelar el costoso proyecto. La compañía planea destinar los fondos a energías renovables. El plan de Nueva Zelanda para construir una terminal de importación de gas, lanzado el año pasado con la promesa de impulsar la seguridad energética, ahora está en entredicho, ya que los líderes del país están reconsiderando su viabilidad financiera.

“Si no es un proyecto comercialmente atractivo, no lo llevaremos a cabo”, declaró el primer ministro Christopher Luxon, la semana pasada, en Radio New Zealand. En Corea del Sur, uno de los mayores importadores de GNL del mundo, el presidente Lee Jae Myung lanzó a finales del mes pasado una campaña para acelerar la transición del país, alejándose de los combustibles fósiles importados y acercándose a las energías renovables, lo que incluye objetivos ambiciosos para proyectos de energía limpia. China, considerada durante mucho tiempo un mercado sólido y en crecimiento para el GNL estadounidense, interrumpió sus importaciones el año pasado en medio de la guerra comercial entre ambos países.

Desde entonces, ha aumentado su producción nacional. Incluso en un mercado ajustado, cuenta con un excedente de oferta y ahora revende a otras naciones el combustible proveniente de envíos estadounidenses que China contrató antes de la guerra comercial. Para los desarrolladores estadounidenses, la demanda de gas sigue en auge a corto plazo, ya que los países se apresuran a compensar las cancelaciones de envíos procedentes de Oriente Medio y a firmar contratos a largo plazo para la capacidad existente. Sin embargo, los proyectos futuros, incluidas varias terminales multimillonarias propuestas a lo largo de la costa del Golfo, dependen de la captación de nuevos clientes en las economías asiáticas en desarrollo.

La última vez que el mundo experimentó un cambio energético decisivo fue tras el embargo petrolero de finales de la década de 1970: la demanda de petróleo disminuyó durante años a medida que las economías se orientaban hacia el carbón, la energía nuclear, el gas natural y los vehículos más eficientes en el consumo de combustible. Sin embargo, ahora no existen tantas alternativas fáciles para sustituir las importaciones, lo que plantea interrogantes sobre cuánto podría disminuir realmente la demanda de estas materias primas. “En la década de 1970, había oportunidades fáciles de aprovechar”, dijo Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group y asesor energético en la administración de George W. Bush.

“En aquel entonces, se quemaba fueloil pesado para generar electricidad. Existían sustitutos escalables y asequibles. Todos los que tenían una caldera de fueloil dijeron: ‘Ya no la necesito’. Esto redujo permanentemente la demanda de petróleo. No creo que hoy tengamos ese tipo de oportunidades fáciles de aprovechar”. La energía del carbón es cara y contaminante. La energía eólica y solar requiere costosos sistemas de almacenamiento de baterías para funcionar las 24 horas, además de mejoras en la infraestructura de la red eléctrica. Esto lleva a los analistas a ser cautelosos sobre cuánto disminuirá realmente la demanda de combustibles fósiles en Estados Unidos y Oriente Medio.

Joseph Brusuelas, economista jefe y socio principal de la consultora RSM US, prevé que los países se volcarán decididamente hacia la producción nacional de energía para protegerse de una recaída en la crisis económica actual. Sin embargo, afirmó que es probable que las exportaciones de gas de Estados Unidos sigan creciendo a un ritmo acelerado en el futuro previsible. "Independientemente de las preocupaciones que puedan tener estos países, en muchos casos no hay alternativa en este momento", declaró. Pero en un momento en que los productores estadounidenses pretenden aumentar drásticamente la exportación de GNL durante las próximas décadas, con planes para construir suficientes terminales de exportación multimillonarias para duplicar con creces la cantidad de gas enviado al extranjero para 2029, incluso los ejecutivos de combustibles fósiles se preguntan ahora si la demanda futura será lo suficientemente fuerte como para respaldar todos sus proyectos previstos.

Algunos de ellos expresaron esas preocupaciones durante la reciente conferencia CERAWeek de S&P Global, que reunió a más de 10,000 ejecutivos del sector energético en Houston. Entre las conclusiones, S&P escribió en un memorando público publicado el viernes pasado: “Este último impacto en el suministro mundial de GNL podría cambiar permanentemente el consumo mundial hacia otras fuentes de energía. … Si las políticas públicas regionales se alejan del gas natural y se orientan hacia el carbón o las energías renovables, el crecimiento de la demanda de GNL en Asia podría no repuntar incluso con precios del gas natural sucesivamente más bajos”.