La Casa Blanca lucha por mantener una tregua marcada por la confusión y las contradicciones

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la amenaza del presidente Donald Trump de aniquilar "toda una civilización" como "una amenaza muy seria que tuvo resultados"; concretamente, el acuerdo de Irán para abrir el estrecho de Ormuz. Pero mientras pronunciaba esas palabras en una rueda de prensa, el miércoles recién pasado, los medios estatales iraníes informaron que el tráfico a través del punto estratégico para el transporte de petróleo se había cerrado de nuevo.

Leavitt afirmó que los iraníes decían algo diferente en privado y que esos informes eran falsos. De hecho, según la empresa de seguimiento de buques Kpler, cuatro navíos de carga seca y ningún petrolero navegaron por la vía fluvial desde que se anunció el alto al fuego. Los vertiginosos acontecimientos del miércoles pusieron a prueba la capacidad de la Casa Blanca para mantener una tregua entre dos partes que ni siquiera se ponían de acuerdo en sus términos. La administración de Trump, si bien afirma haber logrado ya sus objetivos militares, inicia negociaciones con las mismas exigencias que antes de la guerra, mientras que Irán reivindica el control del estrecho de Ormuz.

Después de que Trump calificó la propuesta iraní de 10 puntos como una "base viable" para las negociaciones, los medios estatales iraníes publicaron una versión totalmente contraria a la postura estadounidense. Leavitt afirmó que dicha propuesta era diferente de la que Trump consideró el martes.

Pero cuando Leavitt abandonó el atril, la presidenta del Parlamento iraní acusó a Estados Unidos de violar los términos que, según ella, no eran válidos, lo que despertó nuevas dudas sobre si el alto al fuego podría mantenerse y si las negociaciones podrían avanzar.

“La base misma sobre la que se podía negociar ha sido violada abierta y claramente”, declaró el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, en un comunicado el miércoles. “En tal situación, un alto al fuego bilateral o las negociaciones resultan irrazonables”. Los dos gobiernos también dieron respuestas contradictorias sobre si el alto al fuego abarcaba el Líbano, país que Israel, aliado de Estados Unidos en la guerra contra Irán, continuó bombardeando el miércoles.



El vicepresidente JD Vance calificó la discrepancia como un "malentendido legítimo" porque el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien actuó como mediador, afirmó que el alto al fuego incluía al Líbano, lo que Estados Unidos e Israel no habían acordado. “Creo que los iraníes pensaban que el alto al fuego incluía al Líbano, y simplemente no era así”, dijo Vance a los periodistas durante una visita a Hungría el mismo miércoles. Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, viajarán a Islamabad para las negociaciones con Irán, que comenzarán mañana, dijo Leavitt.

Las conversaciones se centrarán en el destino de las reservas iraníes de uranio enriquecido, que podrían utilizarse para fabricar una bomba nuclear. Leavitt afirmó que los iraníes se mostraron dispuestos a entregar el material, mientras que los funcionarios iraníes insisten en que no cederán en su defensa del derecho a enriquecer uranio, argumentando que se utiliza con fines civiles pacíficos. Antes de la guerra, Witkoff afirmó que Trump le ordenó llegar a un acuerdo que incluyera "ningún enriquecimiento en absoluto" y "la entrega de todo el material enriquecido".

Antes de que esas conversaciones fracasaran, los iraníes barajaron la idea de que podrían aceptar diluir su reserva de uranio enriquecido al 60% a un nivel inferior que pudieran utilizar en sus reactores de investigación. Trump y otros funcionarios reiteraron que entre los objetivos de la guerra se encontraba “garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo jamás pueda obtener un arma nuclear”. Leavitt dijo el miércoles que todos esos objetivos se habían cumplido.

Al mismo tiempo, reconoció que Estados Unidos seguía negociando para obtener el uranio enriquecido de Irán. “Las líneas rojas del presidente, a saber, el fin del enriquecimiento de uranio en Irán, no han cambiado”, aseguró. “Esperamos que se logre a través de la diplomacia”. El presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, no incluyó el tema nuclear entre los objetivos militares de la operación del miércoles. Enumeró como objetivos la destrucción de las capacidades de misiles balísticos y drones de Irán, así como su armada y su base industrial de defensa.

“La fuerza conjunta logró los objetivos militares definidos por el presidente”, declaró Caine a los periodistas. La retención de uranio por parte de Irán socavó la pretensión de victoria de Trump a ojos de Natan Eshel, ex jefe de gabinete y estrecho colaborador del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “¡Esto no es una victoria! ¡Esto es una vergüenza!”, declaró Eshel a los periodistas, el miércoles. “Estados Unidos no sabe cómo terminar el trabajo. No destruyeron las armas, dejaron los misiles balísticos y dejaron el uranio”, comentó.



Trump arremetió contra lo que llamó “estafadores, charlatanes y algo peor”, y advirtió sobre una “investigación federal” no especificada. Dijo que Irán accedió a muchas de las demandas estadounidenses y que ambos países trabajarían juntos para “desenterrar y eliminar todo el polvo nuclear —de los bombarderos B-2— profundamente enterrado”. “Solo hay un grupo de puntos significativos que son aceptables para Estados Unidos, y los discutiremos a puerta cerrada durante estas negociaciones”, escribió en las redes sociales.

Para aumentar la confusión, el miércoles Trump se mostró dispuesto a permitir que Irán cobrara peajes a los barcos que transitaran por el estrecho de Ormuz. El secretario de Estado, Marco Rubio, había descartado antes esa idea. “Esto no solo es ilegal, sino que es inaceptable”, declaró el 27 de marzo, en una reunión con sus homólogos del Grupo de los Siete. “Es peligroso para el mundo, y es importante que el mundo tenga un plan para enfrentarlo”.



Leavitt declaró el miércoles que la idea se discutiría durante el alto al fuego de dos semanas. “Pero la prioridad inmediata del presidente es la reapertura del estrecho sin ninguna limitación, ya sea en forma de peajes o de otro tipo”, indicó, en referencia a una vía fluvial que, según había señalado minutos antes, se reabrió después de la amenaza de Trump de que “toda una civilización” moriría.