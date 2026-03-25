“Trump va a desatar el infierno”: Las amenazas de la Casa Blanca si Irán no le pone fin a la guerra

Durante la tarde de este 25 de marzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que, a tres semanas de la operación en Medio Oriente, la ofensiva de Estados Unidos ha sido un éxito, ya que las fuerzas armadas de Irán han caído en un 90%. Sin embargo, considera que podría tardar otra semana en alcanzar los objetivos.

Ante esta situación, Karoline Leavitt dijo que el presidente estadounidense Donald Trump está dispuesto a hablar con el régimen iraní, con el propósito de poder cumplir la meta de la operación Furia Épica, la ofensiva militar conjunta liderada por el Ejército de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el pasado sábado 28 de febrero del 2026.

Sin embargo, aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca detalló que el mandatario de los Estados Unidos busca la paz en todo el mundo, Karoline Leavitt aseguró que, si Irán no acepta los términos estadounidenses ni reconoce su derrota en la guerra de Medio Oriente, "Donald Trump podría desatar el infierno" en toda esa región.

"Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotada militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Donald Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes", declaró Leavitt tras responder a preguntas sobre Irán durante una rueda de prensa en Washington.

El infierno en Irán

"Los elementos restantes del régimen iraní tienen otra oportunidad de cooperar con el presidente Donald Trump. No es necesario que haya más muerte y destrucción, pero, si Irán no acepta la realidad del momento actual, EE. UU. se asegurará de que reciban un golpe más duro que nunca", agregó la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

"Me parece que el presidente ha mostrado que es la cabeza de las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo y hay varios ejemplos. Trump tiene la habilidad única de sumar aliados. Hay un calendario de cuando el primer barco pasará por el estrecho de Ormuz, no tenemos fecha, pero estamos trabajando para lograrlo", añadió Leavitt.

Lea más sobre agentes del ICE en aeropuertos: Estas son las nuevas advertencias por controles más estrictos

"El presidente Donald Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno en Medio Oriente. El Gobierno de Irán no debería equivocarse de nuevo", argumentó Karoline Leavitt, quien además recordó que el mandatario estadounidense ha tenido el liderazgo para detener otros conflictos en el mundo, como el de la Franja de Gaza.

A pesar de eso, la portavoz de la oficina y residencia oficial del presidente estadounidense afirmó que las conversaciones entre Irán y los Estados Unidos continuarán, ya que siguen siendo positivas, pese a que el Gobierno iraní rechazó la propuesta de paz de quince puntos que Donald Trump impulsó para poner fin a la guerra en la región.

Conversaciones entre EE. UU. e Irán

"Las conversaciones no se han detenido y continúan. Sé que son muy productivas. Así que no se dejen llevar por las historias que leí, debido a que no se ajustaban enteramente a los hechos", explicó la vocera presidencial, quien se negó a revelar el nombre de la persona con la que Estados Unidos presuntamente negocia en Teherán.

Por último, Karoline Leavitt aseveró que los esfuerzos militares de los Estados Unidos "cada día tienen más éxito" y continúan debilitando progresivamente la capacidad de Irán para asediar a los buques mercantes: "Tanto Israel como nosotros estamos muy cerca de cumplir todos los objetivos principales de la Operación Furia Épica", concluyó.