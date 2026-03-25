22 países luchan por seis puestos: Estas son las selecciones que aún pueden clasificar al Mundial

A tan solo 78 días de que comience oficialmente la Copa del Mundo 2026, 22 selecciones aún siguen con vida y están a punto de luchar por uno de los últimos seis cupos para el Mundial de México, Canadá y los Estados Unidos. Sin embargo, es importante aclarar cómo se llevará a cabo el repechaje en Europa y la repesca intercontinental.

De los 22 países que siguen con vida, seis competirán en el torneo clasificatorio para la Copa Mundial del 2026: dos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), Jamaica y Surinam; uno de Sudamérica, Bolivia; uno de Asia, Irak; uno de Oceanía, Nueva Caledonia; y uno de África, la República del Congo.

Frente a este escenario, las otras 16 naciones son de Europa y competirán en su propia reclasificación continental, por lo que la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) decidió dividir su repechaje en cuatro rutas diferentes, con cuatro países cada una, para que los equipos ganadores de cada ruta avancen a la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, aunque son dos repescas distintas, ambas se disputarán en las mismas fechas, con el objetivo de que, para la noche del próximo martes 31 de marzo, el mundo ya conozca a las últimas seis selecciones clasificadas y el listado de 48 naciones que participarán en la Copa Mundial del 2026 quede completamente definido.

Última ronda de la clasificación en Europa

Ruta A

La Ruta A en Europa está conformada por dos semifinales: Italia ante Irlanda del Norte y Gales contra Bosnia y Herzegovina, que se enfrentarán el jueves 26 de marzo a las 13.45 horas de Guatemala. Los dos ganadores se verán las caras el próximo martes 31 de marzo y la selección que resulte victoriosa clasificará a la Copa del Mundo 2026.

Ruta B

La Ruta B europea está conformada por otras dos semifinales: Ucrania ante Suecia y Polonia contra Albania, que se enfrentarán el próximo jueves 26 de marzo a las 13.45 horas de Guatemala. Los dos ganadores se verán las caras el martes 31 de marzo y la selección que resulte victoriosa clasificará directamente a la Copa Mundial del 2026.

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Ruta C

La Ruta C de la UEFA está conformada por otras semifinales: Eslovaquia ante Kosovo y Turquía contra Rumania, que se enfrentarán el próximo jueves 26 de marzo a las 13.45 horas de Guatemala. Los dos ganadores se verán las caras en la final del martes 31 de marzo y la selección que resulte victoriosa clasificará a la Copa del Mundo 2026.

Ruta D

Por último, la Ruta D también está conformada por dos semifinales: Macedonia del Norte ante Dinamarca y República Checa contra Irlanda, que se enfrentarán el jueves 26 de marzo a las 13.45 horas de Guatemala. Los ganadores se verán las caras el 31 de marzo y la selección que resulte victoriosa clasificará a la Copa Mundial del 2026.

The European sides competing for UEFA's last four spots at #FIFAWorldCup 2026! 🗺️



Only one nation can progress from each of the four paths! 🏆 pic.twitter.com/xgXQ9wFQzQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 25, 2026

Torneo clasificatorio para el Mundial del 2026

En el caso del torneo clasificatorio para la Copa Mundial del 2026, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) decidió dividir la repesca en dos llaves: una se llevará a cabo en Guadalajara y otra se disputará en Monterrey, con el objetivo de enviar tres naciones a cada sede y evitar la aglomeración de aficionados extranjeros.

Para la Llave A, que se jugará en el Estadio Akron de las Chivas, Jamaica y Nueva Caledonia disputarán la semifinal el 26 de marzo, donde el ganador se enfrentará a la República Democrática del Congo en el mismo recinto el martes 31 de marzo. Quien gane la final clasificará al Mundial y será ubicado en el Grupo K de la Copa del Mundo.

En el caso de la Llave B, que se realizará en el Estadio BBVA de Nuevo León, las selecciones de Bolivia y Surinam se enfrentarán en la semifinal del próximo jueves 26 de marzo. El ganador se medirá contra Irak en el mismo recinto deportivo el martes 31 de marzo y quien gane la final avanzará al Mundial para ser ubicado en el Grupo I.