¿25 deportados por semana? Costa Rica firma un acuerdo con EE. UU. para recibir indocumentados

Durante la tarde del pasado lunes 23 de marzo, el Gobierno costarricense anunció la firma de un acuerdo de cooperación migratoria con los Estados Unidos, que permite a EE. UU. proponer el traslado de extranjeros que no son ciudadanos estadounidenses hacia Costa Rica, que podrá aceptar o rechazar cada caso de manera independiente.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos, enfocado en la gestión conjunta de flujos migratorios, en el marco de la visita a San José de la enviada especial del Escudo de las Américas, Kristi Noem.

Asimismo, según la Casa Blanca, tras su destitución como secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem buscará sumar socios en la región para perseguir los objetivos de EE. UU. y fortalecer lazos con aliados estratégicos, por lo que será la responsable de coordinar acciones internacionales para desmantelar redes criminales transnacionales.

"Es un protocolo de colaboración con Estados Unidos para que Costa Rica actúe como un aliado de EE. UU. en las cosas que importan en el hemisferio. Es un convenio voluntario, podríamos rechazar a quien sea, no aceptar nacionalidades específicas, pero colaborar dentro del marco de los derechos humanos del país", argumentó Chaves.

¿Hasta 25 deportados por semana?

De acuerdo con la agencia de noticias internacional EFE, una vez en territorio costarricense, los inmigrantes extranjeros enviados desde los Estados Unidos serán atendidos bajo la legislación migratoria de Costa Rica, por lo que presuntamente recibirán una condición legal temporal mientras se define su situación en esta nación.

A su vez, el Gobierno de Costa Rica explicó que el nuevo acuerdo con Estados Unidos garantiza el respeto a los derechos humanos, incluida la protección contra el retorno a los países donde las personas puedan enfrentar peligro o persecución. Por lo tanto, esto ha sido percibido como positivo para los indocumentados que sean deportados.

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"Estamos orgullosos de contar con socios como el presidente Chaves y Costa Rica, que trabajan con nosotros para garantizar que las personas que están en nuestra nación ilegalmente tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen", agregó Noem, tras indicar que se estima que podrían trasladarse hasta 25 personas por semana.

Por otra parte, aunque la reunión entre Chaves y Noem fue privada y sin acceso a la prensa, se dio a conocer que en el encuentro participó la presidenta electa, Laura Fernández, quien posteriormente dijo que EE. UU. gestionará el apoyo financiero necesario, mientras que Costa Rica brindará asistencia como alojamiento y alimentación.

Costa Rica y los deportados desde EE. UU.

En el 2025, Costa Rica recibió a más de 200 deportados desde Estados Unidos con la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por lo que, para evitar que esto representara un gasto directo para las autoridades costarricenses, los mantuvieron en el Centro de Atención Temporal para Migrantes, muy cerca de Panamá.

Sin embargo, la reclusión de estos indocumentados generó críticas e incluso una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que ordenó su liberación inmediata en diciembre del 2025. Por ello, estos inmigrantes deportados fueron enviados por vía aérea a sus países de origen en África, Europa y Asia.