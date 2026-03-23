Asaltos y secuestros: ¿México está preparado para garantizar la seguridad durante el Mundial?

Por tercera vez en toda la historia del principal torneo internacional oficial de futbol masculino a nivel de selecciones nacionales, México albergará una Copa del Mundo. Sin embargo, a diferencia de los eventos realizados a mediados de 1970 y 1986, en esta ocasión los mexicanos deberán compartir la sede con Canadá y los Estados Unidos.

La fiesta del futbol volverá a América del Norte con la Copa del Mundo 2026, tras la realización del Mundial de Estados Unidos en 1994, hace más de tres décadas. No obstante, en EE. UU. y Canadá se comenta que el campeonato podría verse afectado por la inseguridad que golpea a México, a tan solo 79 días del comienzo del torneo.

En la parte norte de América existen múltiples dudas sobre la capacidad de México para garantizar la protección de turistas, futbolistas o locales, debido a que, a menos de tres meses de que la nación vuelva a ser sede de una Copa del Mundo por primera vez en 40 años, la ola de violencia persiste en distintas regiones del territorio mexicano.

Los bloqueos de las carreteras, los vehículos incendiados y los enfrentamientos en diferentes ciudades, como Guadalajara, una de las sedes mundialistas junto con Monterrey y la Ciudad de México, han encendido las alarmas entre los posibles visitantes, por lo que para muchos extranjeros estas situaciones generan mayor inquietud.

¿Es seguro viajar a México para el Mundial?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, aunque los indicadores turísticos de los destinos más populares de México no reflejaron una caída significativa durante las últimas semanas, la percepción de inseguridad en el territorio mexicano sí se vio afectada, más de lo esperado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante esta situación, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó sus recomendaciones de viaje para esta temporada popular entre los turistas estadounidenses (abril-junio), y el aviso recuerda que, aunque la violencia generalizada que se vivió en México a inicios del 2026 sí ha disminuido, “persisten riesgos de crimen y secuestro”.

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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, señaló “riesgos de violencia y delincuencia“ en casi todo el territorio de México. A pesar de ello, recomendó abiertamente no viajar a estos seis estados mexicanos: Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas, Tamaulipas y Sinaloa, donde no se disputará ningún partido del Mundial.

Asimismo, Rubio aconsejó reconsiderar las visitas a otros siete estados mexicanos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Jalisco, donde el estadio de las Chivas de Guadalajara albergará cuatro encuentros mundialistas. Por lo tanto, solo dos sedes de la Copa del Mundo están consideradas "seguras" por EE. UU.

Extremar precauciones en México

Debido a que únicamente los estados de Yucatán y Campeche se mantienen en el nivel más bajo de riesgo para las autoridades estadounidenses, el Departamento de Estado recomienda extremar precauciones en todos los demás, incluidos Nuevo León (Monterrey) y la Ciudad de México, las otras dos sedes de la Copa del Mundo 2026.

El Estadio BBVA de Monterrey albergará cuatro partidos, incluido uno de dieciseisavos de final, mientras que en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, se disputarán cinco compromisos, incluidos uno de dieciseisavos y otro de octavos de final, por lo que las autoridades mexicanas se preparan para cualquier tipo de eventualidad posible.

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el Ejército mexicano se prepara con diversos escenarios simulados de riesgo, como el asalto a un equipo de futbol o el secuestro de un avión, con el objetivo de brindar mayor seguridad a todos los aficionados, turistas y futbolistas que decidan viajar a México en junio.