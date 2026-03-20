¿Qué se sabe sobre la selección de Argelia? La próxima rival de Guatemala en territorio italiano

Durante la mañana de este viernes 20 de marzo, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció que la selección de Guatemala no tiene autorización para jugar en Buenos Aires contra su similar de Argentina, en lo que sería la despedida de la Albiceleste en el estadio Alberto José Armando, más conocido como La Bombonera.

Conforme a lo expuesto por la FIFA, una selección tiene prohibido disputar encuentros en dos continentes diferentes dentro de una misma ventana internacional de partidos; por lo que, en este caso específico, la Azul y Blanco tiene prohibido jugar en Sudamérica el próximo martes 31 de marzo, debido a que jugará en Génova, Italia, el viernes 27.

Los dirigidos por el director técnico mexicano Luis Fernando Tena enfrentarán a la selección de Argelia en territorio italiano para inaugurar la fecha FIFA de marzo, tomando en consideración que los argelinos necesitan foguearse previo al comienzo de la Copa del Mundo, donde casualmente compartirán grupo con Argentina, Austria y Jordania.

La escuadra argelina clasificó al Mundial 2026 tras finalizar en la primera posición del grupo G de las eliminatorias africanas con 25 puntos, por encima de Uganda, Guinea, Mozambique, Botsuana y Somalia, por lo que los "Guerreros verdes del desierto", como se conoce al plantel, fueron uno de los nueve equipos africanos que avanzaron.

¿Qué se sabe de Argelia?

El máximo goleador de las eliminatorias africanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 fue el argelino Mohamed El Amine Amoura, un extremo de 25 años que actualmente milita en el VfL Wolfsburgo de la Bundesliga, la primera división de Alemania, donde es conocido por su velocidad explosiva, eficacia goleadora y gran capacidad de regate.

Amoura es uno de los 26 convocados por Argelia para el encuentro amistoso contra Guatemala, donde también destaca la presencia del hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, el guardameta de 27 años Luca Zidane, quien actualmente defiende el arco del Granada CF de la Segunda División de España, tras su breve paso por el Real Madrid.

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En la convocatoria argelina también resalta la inclusión del experimentado delantero de 35 años Riyad Mahrez, conocido por ser una de las estrellas del Leicester City y Manchester City en la Premier League de Inglaterra, antes de tomar la decisión de emigrar y defender los colores del Al-Ahli Saudi FC de Arabia Saudita desde el 2023.

Asimismo, la reciente revelación de Argelia también estará presente contra Guatemala: el defensor de 24 años Rayan Aït-Nouri, conocido por su destacado paso por el Wolverhampton Wanderers del Reino Unido, lo que le sirvió para ser fichado por los Citizens del entrenador español Pep Guardiola, quien ha destacado su labor defensiva.

Últimos partidos de Argelia

En las eliminatorias mundialistas, la selección de Argelia ganó ocho encuentros y firmó tan solo un empate y una derrota. Sin embargo, el último gran desafío de los zorros verdes del desierto fue la Copa Africana de Naciones, que se llevó a cabo en enero de 2026, donde los argelinos terminaron invictos en la fase de grupos con nueve puntos.

Desafortunadamente para los dirigidos por el entrenador bosnio Vladimir Petković, tras superar los octavos de final con una victoria por 1-0 ante el Congo, la selección argelina fue vencida en los cuartos de final por la escuadra de Nigeria, que le propició su última derrota, antes de que los argelinos comenzaran con todos los amistosos.

Ante esta situación, los guerreros de Argelia han conseguido seis victorias, dos empates y una sola derrota en sus últimos nueve compromisos oficiales. Por ello, ahora se preparan para sus últimos juegos previos a la Copa del Mundo, donde se medirán con Guatemala, Uruguay y Países Bajos, antes de debutar ante Argentina en Kansas City.