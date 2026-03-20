“La respuesta es negativa”: FIFA no autoriza a Guatemala jugar contra Argentina en Sudamérica

Durante la mañana de este viernes 20 de marzo, la cadena estadounidense de televisión especializada en deportes ESPN confirmó que llegó a Buenos Aires la respuesta de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), la cual fue negativa; por lo que la selección de Argentina no puede jugar contra su similar de Guatemala este mes.

Conforme a lo expuesto por el máximo organismo del futbol mundial, la selección guatemalteca no está autorizada para jugar en el continente americano durante esta ventana internacional, debido a que los dirigidos por el técnico mexicano Luis Fernando Tena enfrentarán al combinado de Argelia el próximo viernes 27 de marzo en Italia.

Ante esta situación, el partido en el continente europeo de la Bicolor se mantiene como se había previsto, dado que la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (FEDEFUT) "no quiere marcar jurisprudencia" y las autoridades guatemaltecas ya habían firmado un contrato para enfrentar a los argelinos en la ciudad italiana de Génova.

Frente a este escenario, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) informó, mediante un comunicado digital en redes sociales, que en las próximas horas se darán a conocer los rivales para los partidos amistosos del equipo dirigido por el entrenador argentino Lionel Scaloni en esta doble fecha FIFA de marzo (viernes 27 y martes 31).

¿Por qué la FIFA no autorizó a Guatemala?

De acuerdo con la FIFA, una selección tiene prohibido disputar encuentros en dos continentes diferentes dentro de una misma ventana internacional de partidos; por lo que, en este caso específico, el cuadro guatemalteco tiene prohibido jugar contra Argelia en Italia y contra Argentina en la ciudad de Buenos Aires en el mismo mes de marzo.

Este reglamento de la FIFA obligó a reestructurar la agenda albiceleste de forma urgente, debido a que el motivo principal de la suspensión del juego amistoso contra Guatemala radica en la nueva normativa de seguridad y descanso del deportista; en este caso, de todos los futbolistas guatemaltecos que viajarán de Génova a Sudamérica.

Lea más: ¿Cuándo se definen los listados de jugadores para el Mundial? Conozca las fechas más importantes

Guatemala, al confirmar un duelo en Europa contra Argelia, quedó inhabilitada para viajar a suelo argentino y enfrentar a los dirigidos por Lionel Scaloni en la misma fecha FIFA, por lo que esta restricción busca evitar "traslados transcontinentales agotadores que afecten la integridad física de los protagonistas en periodos cortos de tiempo".

Esta situación se suma a la reciente frustración logística que rodeó a la Finalissima entre Argentina (campeón de América) y España (campeón de Europa), la cual fue cancelada oficialmente el 15 de marzo debido a la imposibilidad de acordar una sede y fecha alternativa, tras descartarse Oriente Medio por conflictos en toda la región.

Nuevos rivales para Argentina

La selección de Argentina debía enfrentar a España el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar por la Finalissima; no obstante, dicho encuentro fue suspendido. La coyuntura sociopolítica en Medio Oriente y la falta de un acuerdo definitivo entre las sedes impidieron que el duelo se llevara a cabo en la fecha prevista.

Actualmente, la prioridad de la Albiceleste es encontrar un oponente que permita suplir la baja del torneo intercontinental y la caída del amistoso ante Guatemala, ya que la AFA buscó una salida y le pidió al máximo organismo del futbol mundial una especie de autorización especial para jugar contra la Bicolor, la cual fue rechazada por la FIFA.