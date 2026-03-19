¿Cuándo se definen los listados de jugadores para el Mundial? Conozca las fechas más importantes

La Copa Mundial es el principal torneo internacional oficial de futbol masculino a nivel de selecciones nacionales en el mundo, por lo que millones de futbolistas esperan tener la oportunidad de disputar al menos un partido con su nación y escribir su nombre en la historia del campeonato más importante, que en el 2026 cumple 96 años.

Ante esta situación, quienes tienen el trabajo más complicado son los entrenadores de las 48 selecciones participantes, debido a que deben escoger tan solo 26 jugadores para la Copa Mundial, con los que intentarán mostrar la mejor versión posible y llenar de orgullo a la población del país que representan frente a todo el mundo.

Sin embargo, antes de decidir y presentar oficialmente la lista definitiva de 26 jugadores, las selecciones deben enviar a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) un listado preliminar de entre 30 y 35 jugadores, por lo que los entrenadores suelen utilizar los juegos amistosos para pulir su decisión y afinar todos los detalles.

En el caso de las selecciones más pequeñas, los entrenadores suelen tener definido su listado de 26 jugadores desde hace más de tres años, dado que estos futbolistas fueron los que consiguieron la clasificación al Mundial. Sin embargo, los cuadros más grandes y fuertes, como tienen más opciones, cambian y evolucionan constantemente.

¿Cuándo se presentan las listas definitivas?

La lista definitiva de 26 jugadores para la Copa Mundial del 2026 se decide y se presenta oficialmente a la FIFA el próximo lunes 1 de junio. No obstante, previamente, las selecciones deberán enviar un listado preliminar de entre 30 y 35 jugadores el lunes 11 de mayo, para que los entrenadores tengan unas semanas para definir el plantel.

Asimismo, conforme a lo expuesto por la FIFA, la fecha límite para la liberación de los futbolistas por parte de los equipos es el lunes 25 de mayo, por lo que los entrenadores de las selecciones nacionales deben comunicar su decisión primero a los clubes de sus jugadores, cinco días antes de hacerla pública y enviarla oficialmente.

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En el caso de Argentina, que se coronó campeona del mundo en Catar 2022, el entrenador Lionel Scaloni dividió su listado definitivo de 26 jugadores en: 3 guardametas, 9 defensores, 7 mediocampistas y 7 atacantes, por lo que seguramente la mayoría de equipos opten por distribuir sus listas de esta manera, dependiendo de su materia prima.

De esta manera, los directores técnicos tienen la oportunidad de rotar a sus jugadores en un torneo sumamente exigente en el que, por primera vez en la historia, el equipo campeón deberá disputar un total de ocho encuentros antes de proclamarse el mejor del mundo. Por ello, tener buenos sustitutos puede ser la clave entre perder o ganar.

¿Cuántos jugadores disputan el Mundial por selección?

Siguiendo con el caso de Argentina en la Copa Mundial de Catar 2022, el director técnico argentino Lionel Scaloni utilizó a 24 de sus 26 futbolistas disponibles, a excepción de los porteros Gerónimo Rulli y Franco Armani, dado que el guardameta Emiliano Martínez disputó los siete encuentros que llevaron a la Albiceleste a su tercera estrella.

No obstante, de los 24 jugadores que sí vieron actividad con la selección argentina, cuatro futbolistas disputaron un solo partido (Juan Foyth, Thiago Almada, Ángel Correa y Guido Rodríguez), por lo que es probable que una selección que no llegue a la final del Mundial utilice solo 20 elementos, o quizás menos, en función de los encuentros.