¿Se cancela el partido entre Guatemala y Argentina? La regla que pone en riesgo el juego

Las selecciones de Guatemala y Argentina atraviesan momentos de incertidumbre respecto a su calendario de amistosos en marzo, tres meses antes de que la Albiceleste dispute la Copa del Mundo 2026, dado que el encuentro entre ambas estaba pautado para el martes 31; sin embargo, existen altas posibilidades de que sea cancelado.

El compromiso entre la Bicolor y la campeona del mundo podría ser suspendido debido a un conflicto logístico y de reglamentación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que en este caso involucra directamente al conjunto centroamericano, que unos días antes enfrentará a la selección de Argelia en Italia en un amistoso.

Por lo tanto, la situación que podría complicar el partido contra Argentina surge a raíz del compromiso previo de la selección de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) en suelo italiano, ya que los estatutos vigentes del máximo organismo del fútbol mundial prohíben este tipo de maniobra.

Conforme a lo expuesto por la FIFA, una selección tiene prohibido disputar encuentros en dos continentes diferentes dentro de una misma ventana internacional de partidos, por lo que, en este caso específico, el cuadro guatemalteco tendría prohibido jugar contra Argelia en Italia y contra Argentina en Buenos Aires en el mismo mes de marzo.

El reglamento FIFA que pone en riesgo el amistoso

Este reglamento de la FIFA obligaría a reestructurar la agenda albiceleste de forma urgente, debido a que el motivo principal de la posible suspensión del juego amistoso contra Guatemala radica en la normativa de seguridad y descanso del deportista; en este caso, de todos los futbolistas guatemaltecos que viajarán de Italia a Buenos Aires.

Guatemala, al confirmar un duelo en Europa contra Argelia, quedaría inhabilitada para viajar a Sudamérica y enfrentar a los dirigidos por Lionel Scaloni en la misma fecha FIFA, por lo que esta restricción busca evitar “traslados transcontinentales agotadores que afecten la integridad física de los protagonistas en periodos cortos de tiempo”.

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Ante esta situación, de acuerdo con 365Scores, multiplataforma web líder en información deportiva en tiempo real, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) ya trabaja contrarreloj para conseguir un nuevo rival de cara al próximo viernes 27 de marzo, ya que la intención del cuerpo técnico de Argentina es no perder ritmo de competencia.

Esta situación se suma a la reciente frustración logística que rodeó a la Finalissima entre Argentina (campeón de América) y España (campeón de Europa), la cual fue cancelada oficialmente el 15 de marzo debido a la imposibilidad de acordar una sede y fecha alternativa, tras descartarse Medio Oriente por conflictos en toda la región.

El nuevo calendario de Argentina

La selección de Argentina debía enfrentar a España el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Catar por la Finalissima; no obstante, dicho encuentro fue suspendido. La coyuntura sociopolítica en Medio Oriente y la falta de un acuerdo definitivo entre las sedes impidieron que el duelo se llevara a cabo en la fecha prevista.

Actualmente, la prioridad de la Albiceleste es encontrar un oponente que permita suplir la baja del torneo intercontinental y la posible caída del amistoso ante Guatemala. A pesar de ello, es importante tomar en cuenta que el compromiso contra la selección guatemalteca aún está en duda y no ha sido cancelado oficialmente por las autoridades.