Argentina contra Guatemala en duda: ¿Qué pasa si la FIFA no autoriza este compromiso amistoso?

Durante la mañana de este jueves 19 de marzo, diversos medios argentinos dieron a conocer que el encuentro amistoso entre las selecciones de Guatemala y Argentina, previsto para el próximo martes 31 de marzo, estaba en riesgo de ser cancelado o suspendido debido a un conflicto logístico y de reglamentación del futbol internacional.

De acuerdo con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), una selección tiene prohibido disputar encuentros en dos continentes diferentes dentro de una misma ventana de partidos, por lo que, en este caso, Guatemala tendría prohibido jugar contra Argelia en Europa y contra Argentina en América en el mismo mes de marzo.

Frente a este escenario, en redes sociales surgió el rumor de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya se encontraba trabajando a contrarreloj para conseguir un nuevo rival de cara al próximo viernes 27 de marzo, dado que la intención del cuerpo técnico de Argentina es no perder ritmo de competencia previo a la Copa del Mundo.

A su vez, esta situación se suma a la reciente frustración logística que rodeó a la Finalissima entre Argentina (campeón de América) y España (campeón de Europa), la cual fue cancelada oficialmente el 15 de marzo debido a la imposibilidad de acordar una sede y fecha alternativa, tras descartarse Medio Oriente por conflictos en toda la región.

¿Qué pasa si la FIFA no autoriza el partido?

Conforme a lo expuesto por el medio Ciudad Deportiva, la selección guatemalteca está obligada a disputar el compromiso amistoso contra su similar de Argelia el próximo viernes 27 de marzo, dado que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) firmó un contrato, por lo que no puede optar entre este juego o el de Argentina.

Por lo tanto, según lo que establece la FIFA, Guatemala quedaría inhabilitada para viajar a Sudamérica y enfrentar a los dirigidos por Lionel Scaloni en la misma semana, debido a una restricción internacional que busca evitar traslados transcontinentales agotadores que afecten la integridad física de los protagonistas en periodos cortos.

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Ante esta situación, si la Fedefut y la AFA deciden disputar el amistoso sin la autorización de la FIFA en el estadio Alberto José Armando, conocido como la Bombonera, el encuentro deja de ser oficial para el máximo organismo del futbol mundial, ya que no cumple con los requisitos formales establecidos por las autoridades correspondientes.

Dadas las circunstancias, este compromiso en la ciudad de Buenos Aires, al no ser oficial para la FIFA, no sumaría puntos para el ranking internacional, quedaría registrado como un juego de exhibición y no contaría para el historial competitivo entre ambas selecciones, por lo que una hipotética victoria de Guatemala no tendría ninguna validez.

A la espera de la FIFA

De acuerdo con TyC Sports, primer canal de televisión por cable argentino dedicado las 24 horas exclusivamente al deporte, la AFA buscó una salida y la encontró, por lo que pidió al máximo organismo del futbol mundial una especie de autorización especial, y ahora las selecciones de Argentina y Guatemala esperan la aprobación de la FIFA.

El argumento que utilizó la Asociación del Futbol Argentino para solicitar la excepción es que este amistoso de emergencia se generó por la cancelación de la Finalissima ante España en Catar, a raíz de la guerra en Medio Oriente, que dejó a la Albiceleste sin su partido central de la ventana, por lo que la respuesta de la FIFA aún no ha llegado.