¿Caerá el presidente Miguel Díaz-Canel? Estados Unidos presagia un “cambio de régimen” en Cuba

Durante la noche del pasado miércoles 18 de marzo, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, auguró un proceso de “cambio de régimen” en Cuba, mientras la economía cubana está en caída libre, su red eléctrica falla y millones de ciudadanos han abandonado la isla caribeña, que ahora tiene más claro su enemigo.

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, el enemigo más amenazante del actual Gobierno cubano es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha cerrado el acceso a Cuba a los envíos de petróleo desde hace más de tres meses y ha contribuido a paralizar la industria turística del país.

“El gobierno comunista cubano está en las últimas. Este podría ser finalmente el momento”, agregó el mandatario republicano, quien presuntamente lleva casi siete décadas esperando la caída de Cuba, ya que, según Trump, muchos presidentes de EE. UU, han probado diversas tácticas de presión económica para acelerar el derrumbe de la isla.

Sin embargo, el corte del combustible ha sido la apuesta del gobierno de Trump, debido a que el crudo mantiene en funcionamiento a la nación caribeña, desde el transporte público hasta las fábricas y las granjas. Por ello, en Estados Unidos se prevé la caída de Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba desde el 2019.

La Casa Blanca y Marco Rubio desmienten las intenciones de Trump

Ante esta situación, la Casa Blanca y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazaron el reportaje publicado por The New York Times, según el cual el presidente Trump busca la salida del poder del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sin exigir un cambio de régimen como parte de sus negociaciones con La Habana.

“La razón por la que todos los medios de comunicación de Estados Unidos siguen publicando noticias falsas como esta es porque continúan basándose en charlatanes y mentirosos que afirman estar informados”, declaró Rubio sobre el reportaje en el que expertos aseguran que la supervivencia del gobierno cubano parece estar en duda.

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Por su parte, The New York Times respondió a Rubio con un comunicado en el que defendió la veracidad de la información y recordó que está basada en “conversaciones con cuatro personas familiarizadas con las negociaciones de Estados Unidos con Cuba”, en las que presuntamente se mencionó que los días del comunismo están contados.

“Nuestros periodistas se comunicaron con el Departamento de Estado para solicitar comentarios antes de la publicación y no recibieron ninguna discrepancia con la información que estábamos sacando a la luz. Nadie más ha presentado una objeción factual al reportaje. Nuestro reportaje es real y preciso”, declaró el portavoz del Times.

¿Caerá Cuba bajo el mandato de Trump?

En el pasado se han hecho predicciones sobre la caída del gobierno comunista cubano, sobre todo tras la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991, que había sido el principal benefactor de Cuba. Sin embargo, todas ellas resultaron erróneas y la República cubana ha logrado soportar la presión de Estados Unidos por casi 35 años.

No obstante, según Marcell Felipe, líder exiliado cubano en Miami que preside el Museo Americano de la Diáspora Cubana y que afirmó haberse reunido con diplomáticos de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump ha decidido que Cuba debe ser libre antes de que termine el 2026: “Este es un plan en marcha”, concluyó.