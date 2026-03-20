¿No quiere gastar su fortuna? Nicolás Maduro exige que su defensa sea pagada por Venezuela

Durante la mañana de este 20 de marzo, el expresidente venezolano Nicolás Maduro le exigió al juez federal estadounidense Alvin K. Hellerstein que permita al gobierno de Venezuela pagar a todos sus abogados defensores, con base en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, por lo que esta maniobra deberá ser considerada.

Esto se debe a que el abogado Barry J. Pollack aseguró abiertamente que el caso de Nicolás Maduro pone en juego la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza derechos fundamentales a los acusados en los procesos penales, al asegurar juicios rápidos, públicos e imparciales por jurado desde hace más de dos siglos.

La Sexta Enmienda también incluye el derecho a conocer los cargos, carearse con testigos, citar testigos propios y recibir asistencia letrada, por lo que, conforme a lo expuesto por Barry Pollack, Nicolás Maduro no tiene dinero para pagar a sus abogados, y esa situación de insolvencia económica afecta el principio de defensa en juicio.

Ante esta situación, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, Pollack alega que la violación de esta enmienda constitucional es razón jurídica suficiente para anular todos los cargos que presentó el Gobierno de Estados Unidos para condenar por narcotráfico y terrorismo al exmandatario venezolano de 63 años.

La fortuna oculta de Maduro

Según las últimas investigaciones de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), se estima que Nicolás Maduro posee una fortuna oculta vinculada a su círculo cercano en Venezuela de aproximadamente US$3 mil 800 millones, incluyendo aviones privados, yates, joyas, oro y mansiones en Florida y República Dominicana.

Sin embargo, tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia Flores, aseguran que ninguno de los dos tiene la capacidad de financiar la defensa por sí mismo, por lo que esta situación interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección y llevaría a los Estados Unidos a pasar por encima de los derechos procesales internos de ambos.

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Dadas las circunstancias, Maduro y Flores tienen que probar que no disponen de fondos propios, aunque su fortuna presuntamente es incalculable, para poder aceptar ayuda externa, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no habrá ningún fondo de Venezuela para solventar a los abogados del caso.

Por lo tanto, el próximo jueves 26 de marzo está convocada una nueva audiencia para escuchar al abogado defensor de Nicolás Maduro, Barry J. Pollack, donde es muy probable que el juez Alvin K. Hellerstein rechace o acepte la presentación del colegiado, quien deberá decidir si continúa representando o no al expresidente venezolano.

¿Venezuela podrá pagar la defensa de Maduro?

Tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia Flores, tienen derecho —bajo la ley de Venezuela— a que el Estado venezolano cubra sus gastos legales, debido a que, en la práctica, ninguno cuenta con recursos personales para pagar su defensa y que, en otros casos, sí se ha permitido que terceros cubran los honorarios legales de sancionados.

No obstante, de conformidad con el presidente Donald Trump, el gobierno de Venezuela está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por lo que la próxima audiencia en la ciudad de Nueva York definirá el futuro del exmandatario venezolano, acusado de narcotráfico y terrorismo por la administración del republicano.