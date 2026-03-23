Tendrán encuentro con Guatemala: Portaaviones y buque de EE. UU. anuncian gira por Latinoamérica

Durante la mañana de este lunes 23 de marzo, el Comando Sur de los Estados Unidos anunció la gira que realizará el portaaviones USS Nimitz (CVN-68) en América Latina, donde presuntamente anclará en puertos de cuatro países latinoamericanos en los próximos días y tendrá actividades con las fuerzas de al menos 10 naciones de la región.

De acuerdo con el comunicado digital de la Cuarta Flota del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, el USS Nimitz (CVN-68) llevará varios aviones y helicópteros, y estará acompañado por el destructor USS Gridley. Sin embargo, las autoridades no detallaron las fechas ni especificaron el orden de estas embarcaciones.

A pesar de eso, el comando responsable de proporcionar planificación de contingencia, operaciones y cooperación en materia de seguridad en Latinoamérica anunció que las naves visitarán Brasil, Chile, Panamá y Jamaica, además de tener planes con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

Ante esta situación, se prevé que el portaaviones Nimitz, uno de los mayores del mundo, y el buque destructor Gridley, de la Armada de Estados Unidos, harán una parada de al menos cuatro días en Centroamérica, específicamente en Panamá, en el marco de ejercicios marítimos que realiza el Ejército de EE. UU. en territorio latinoamericano.

Portaaviones y destructor de EE. UU. en Centroamérica

Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad de Panamá señaló que tanto el USS Nimitz como el buque USS Gridley "estarán en aguas panameñas del domingo 29 de marzo al jueves 2 de abril", por lo que el portaaviones estará anclado en aguas abiertas y el destructor en el Puerto de Cruceros de Amador, en la Ciudad de Panamá.

"Ambas naves estarán de paso en Panamá en el marco de los ejercicios de la undécima edición de la gira naval Southern Seas 2026, un ejercicio de cooperación que fortalece el desarrollo a través del intercambio de conocimiento marítimo con países de la región", añadió el Ministerio de Seguridad de Panamá mediante un comunicado.

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“Despliegues como este demuestran nuestro compromiso para garantizar un hemisferio seguro y estable. Esta misión es un ejemplo de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar amenazas comunes”, agregó el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Carlos Sardiello.

Asimismo, la Cuarta Flota de las Fuerzas Navales de EE. UU. aseguró que la gira “fomentará la buena voluntad y fortalecerá las alianzas marítimas”, por lo que este recorrido incluye paradas en Perú, Chile y Brasil, según la información oficial. No obstante, por ahora se desconocen todas las actividades con las fuerzas de Guatemala y El Salvador.

El USS Nimitz y el USS Gridley

En conformidad con la cadena de televisión estadounidense CNN, el portaaviones USS Nimitz (CVN-68) es uno de los buques de guerra de mayor envergadura en el mundo, con unos 333 metros de largo y capacidad para albergar hasta 90 aeronaves, entre aviones y helicópteros, así como para "desplazar unas cien mil toneladas a treinta nudos".

El Ministerio de Seguridad panameño también destacó las capacidades del destructor USS Gridley, que proporciona defensa avanzada y apoyo operativo, equipado con sistemas de radar y misiles de alta tecnología para enfrentar amenazas. Además, las embarcaciones cuentan en conjunto con capacidad para transportar a 7 mil tripulantes.

A su vez, aunque las aeronaves solamente visitarán los puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica, el USS Nimitz y el USS Gridley tienen previsto realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de los países socios mientras circunnavegan el continente, por lo que se esperan intercambios de expertos con Guatemala.