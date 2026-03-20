“Estaba mejor Guatemala”: Las críticas de la afición argentina al nuevo rival de la Albiceleste

Durante la tarde de este 20 de marzo, luego de que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunciara que la selección de Guatemala no tenía autorización para enfrentar a su similar de Argentina en la ciudad de Buenos Aires, la Albiceleste reveló cuál será el nuevo rival para despedir a su afición en el estadio La Bombonera.

Por segundo partido consecutivo, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) tuvo que buscar otro compromiso de emergencia, luego de que se suspendiera la Finalissima contra España en Catar debido a la guerra en Medio Oriente y tras la suspensión del encuentro contra el combinado guatemalteco, que se iba a disputar el 31 de marzo.

En el caso de España, la frustración logística que rodeó a la Finalissima en el Estadio Lusail de Catar derivó en su suspensión oficial el pasado domingo 15 de marzo debido a la imposibilidad de acordar un estadio y fecha alternativa, tras descartarse Medio Oriente por conflictos en toda la región y la falta de un acuerdo definitivo entre las sedes.

A su vez, la FIFA indicó que una selección tiene prohibido disputar encuentros en dos continentes diferentes dentro de una misma ventana internacional de partidos; por lo que, en este caso específico, el cuadro guatemalteco tiene prohibido jugar contra el cuadro de Argelia en Italia y contra Argentina en Sudamérica en el mismo mes de marzo.

El nuevo rival de Argentina

Después de recibir el mensaje de la FIFA, donde no autoriza a Guatemala a enfrentar a la Albiceleste en Buenos Aires, la AFA anunció que Argentina jugará un encuentro amistoso ante la selección de Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, a las 20 horas, en el estadio Alberto José Armando, conocido popularmente como La Bombonera.

"El conjunto conducido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo. En las próximas horas se comunicará el valor de las entradas que se pondrán a la venta próximamente. Además, se informará sobre el proceso de acreditaciones para medios de comunicación", agregó la AFA.

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Sin embargo, el cambio de rival ha sido criticado por la afición albiceleste, a la que también le molestó pasar de enfrentar a España a Guatemala: "El presidente de la AFA es el profesor de geografía de toda Argentina, cada juego amistoso descubro un país nuevo", añadió uno de los internautas, quien considera que el cuadro africano es inferior.

"Seamos serios, estaba mejor Guatemala", escribió otro de los usuarios, ya que la selección guatemalteca estuvo a un solo punto de clasificar al repechaje intercontinental para la Copa del Mundo 2026, mientras que Mauritania quedó penúltima de su grupo en las eliminatorias africanas, a 17 unidades de la clasificación a la siguiente ronda.

Críticas de la afición albiceleste

"Ni en las clases de geografía se conocen países como con los amistosos de la selección argentina", publicó un aficionado de la albiceleste, que comparó la preparación de los argentinos con la de Brasil, que enfrentará a Francia y Croacia; la de Uruguay, que se medirá con Inglaterra y Argelia; y la de Paraguay, que recibirá a Grecia y Marruecos.

"Que vergüenza dan estos juegos amistosos. Argentina seguramente no volverá a ser campeona del mundo", concluyó otro fanático, luego de predecir que los dirigidos por el entrenador argentino Lionel Scaloni probablemente quedarán eliminados en la fase de grupos del próximo Mundial, luego de perder ante Jordania, Austria y Argelia.