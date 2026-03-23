¿ICE en los aeropuertos? La nueva ayuda de Trump y Homan en los controles de seguridad

Internacional

¿ICE en los aeropuertos? La nueva ayuda de Trump y Homan en los controles de seguridad

Trump desplegó agentes del ICE en aeropuertos en un presunto intento de presionar a los demócratas para aprobar un nuevo presupuesto para el Departamento de Seguridad.

Emilio Dávila

|

time-clock

ICE aeropuertos Tom Homan Donald Trump

Agentes del ICE comenzaron a desplegarse en los aeropuertos para apoyar a la Administración de Seguridad del Transporte. (Foto Prensa Libre: EFE)

Durante la mañana de este lunes 23 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en inglés) en aeropuertos, en un aparente intento de presionar a los demócratas para aprobar un nuevo presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional.

A lo largo del pasado domingo 22 de marzo, el mandatario estadounidense había amenazado con desplegar agentes del ICE en todos los aeropuertos de la nación si los demócratas no aprobaban "inmediatamente" un plan para financiar el Departamento de Seguridad Nacional, por lo que estos comenzaron a desplegarse a partir del lunes.

"Ya que los demócratas de izquierda radical no firman un acuerdo para permitir que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, trasladé a nuestros brillantes y patrióticos agentes del ICE a todos los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto antes", escribió Trump en redes sociales.

Ante esta situación, conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, el despliegue de agentes del ICE es un aparente intento de romper el estancamiento entre el Congreso y la Casa Blanca sobre la aplicación de las leyes de inmigración, lo cual provocó un cierre parcial del Gobierno a mediados de febrero.

LECTURAS RELACIONADAS

Argentina's forward #09 Julian Alvarez (R) takes a shot on goal as Guatemala's defender #04 Jose Carlos Pinto looks on during the international friendly football match between Guatemala and Argentina at Commanders Field in Greater Landover, Maryland, on June 14, 2024. (Photo by Andrew Caballero-Reynolds / AFP)

"Estaba mejor Guatemala": Las críticas de la afición argentina al nuevo rival de la Albiceleste

chevron-right
Selección de Argelia en África

¿Qué se sabe sobre la selección de Argelia? La próxima rival de Guatemala en territorio italiano

chevron-right

ICE ayudará en los controles de seguridad

De acuerdo con el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, los agentes del ICE "aliviarán" la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, siglas en inglés), cuyos empleados no cobran desde febrero, a pesar de que siguen gestionando todos los sistemas de seguridad en los aeropuertos de los Estados Unidos.

"Esta medida ayudará a la TSA a cumplir su misión y a que el público estadounidense pase por los aeropuertos lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad", aseguró Homan, quien considera que el "boicot demócrata" contra las políticas migratorias de Trump afecta a miles de personas en todo el país.

Lea más: ¿No quiere gastar su fortuna? Nicolás Maduro exige que su defensa sea pagada por Venezuela

"Los agentes del ICE ayudarán a la TSA a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados. Hay funciones que podemos desempeñar para liberar a los agentes de la TSA de tareas no esenciales, como vigilar una salida, para que puedan volver a las máquinas de escaneo y hacer pasar a la gente más rápido", explicó Tom.

Frente a este escenario, Homan acudirá al Capitolio para debatir el camino a seguir con un grupo bipartidista de senadores, ya que el Senado ha rechazado, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional, que lleva más de cinco semanas en cierre parcial y del que dependen la TSA y estas agencias migratorias.

Negativa demócrata a financiar el Departamento de Seguridad

Según la agencia de noticias internacional EFE, la suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de la TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o renuncien, lo que provoca largas colas en importantes aeropuertos de los Estados Unidos, como los de Atlanta, Ciudad de Nueva York, Nueva Orleans, Chicago, Los Ángeles, Dallas y Houston.

Dadas las circunstancias, la negativa de los demócratas a financiar el Departamento de Seguridad Nacional se originó después de que, en enero, dos ciudadanos de Mineápolis murieran por disparos de agentes del ICE, en el marco de redadas migratorias masivas activadas por el Gobierno de Donald Trump en el estado de Minnesota.

ESCRITO POR:

Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Emilio Dávila

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Crisis migratoria Donald Trump  ICE Latinos en Estados Unidos Redadas y deportaciones Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Tom Homan 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS