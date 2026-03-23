¿ICE en los aeropuertos? La nueva ayuda de Trump y Homan en los controles de seguridad

Durante la mañana de este lunes 23 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en inglés) en aeropuertos, en un aparente intento de presionar a los demócratas para aprobar un nuevo presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional.

A lo largo del pasado domingo 22 de marzo, el mandatario estadounidense había amenazado con desplegar agentes del ICE en todos los aeropuertos de la nación si los demócratas no aprobaban "inmediatamente" un plan para financiar el Departamento de Seguridad Nacional, por lo que estos comenzaron a desplegarse a partir del lunes.

"Ya que los demócratas de izquierda radical no firman un acuerdo para permitir que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, trasladé a nuestros brillantes y patrióticos agentes del ICE a todos los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto antes", escribió Trump en redes sociales.

Ante esta situación, conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, el despliegue de agentes del ICE es un aparente intento de romper el estancamiento entre el Congreso y la Casa Blanca sobre la aplicación de las leyes de inmigración, lo cual provocó un cierre parcial del Gobierno a mediados de febrero.

ICE ayudará en los controles de seguridad

De acuerdo con el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, los agentes del ICE "aliviarán" la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, siglas en inglés), cuyos empleados no cobran desde febrero, a pesar de que siguen gestionando todos los sistemas de seguridad en los aeropuertos de los Estados Unidos.

"Esta medida ayudará a la TSA a cumplir su misión y a que el público estadounidense pase por los aeropuertos lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad", aseguró Homan, quien considera que el "boicot demócrata" contra las políticas migratorias de Trump afecta a miles de personas en todo el país.

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"Los agentes del ICE ayudarán a la TSA a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados. Hay funciones que podemos desempeñar para liberar a los agentes de la TSA de tareas no esenciales, como vigilar una salida, para que puedan volver a las máquinas de escaneo y hacer pasar a la gente más rápido", explicó Tom.

Frente a este escenario, Homan acudirá al Capitolio para debatir el camino a seguir con un grupo bipartidista de senadores, ya que el Senado ha rechazado, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional, que lleva más de cinco semanas en cierre parcial y del que dependen la TSA y estas agencias migratorias.

Negativa demócrata a financiar el Departamento de Seguridad

Según la agencia de noticias internacional EFE, la suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de la TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o renuncien, lo que provoca largas colas en importantes aeropuertos de los Estados Unidos, como los de Atlanta, Ciudad de Nueva York, Nueva Orleans, Chicago, Los Ángeles, Dallas y Houston.

Dadas las circunstancias, la negativa de los demócratas a financiar el Departamento de Seguridad Nacional se originó después de que, en enero, dos ciudadanos de Mineápolis murieran por disparos de agentes del ICE, en el marco de redadas migratorias masivas activadas por el Gobierno de Donald Trump en el estado de Minnesota.