Vestidos de civiles: El ICE detiene a madre e hija guatemaltecas en el Aeropuerto de San Francisco

Durante la noche del pasado domingo 22 de enero, madre e hija guatemaltecas fueron detenidas por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, según confirmó el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en los Estados Unidos.

Las autoridades migratorias identificaron posteriormente a Angelina López Jiménez y a Wendy Godínez Jiménez como las dos personas detenidas, quienes, a pesar de residir en la ciudad de Sacramento, California, fueron arrestadas por tener pendiente una orden final de expulsión emitida por un juez de inmigración a finales del 2019.

El video de la detención de Angelina y Wendy se viralizó rápidamente en las redes sociales, debido a que las grabaciones muestran a la madre arrodillada en el piso mientras dos agentes del ICE, vestidos de civil, la sostenían, mientras la hija lloraba al ver la manera en que los oficiales arrestaban a su mamá frente a todos los presentes.

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Seguridad Nacional, mientras ambas mujeres eran escoltadas, la guatemalteca "intentó huir y opuso resistencia a los agentes del orden público", por lo que los oficiales se vieron obligados a aumentar la intensidad, al tiempo que las demás personas les pedían que mostraran sus placas.

ICE en los aeropuertos

Dado que el video se viralizó en plataformas digitales el lunes 23 de marzo, decenas de internautas lo asociaron con la decisión del presidente Donald Trump de desplegar agentes del ICE en aeropuertos, en un aparente intento de presionar a los demócratas para aprobar un nuevo presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, la detención de las guatemaltecas en el Aeropuerto de San Francisco no está relacionada con el despliegue del ICE anunciado por el mandatario estadounidense para intentar apoyar a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

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"Esta detención de inmigrantes ilegales tuvo lugar antes de que los agentes migratorios fueran desplegados en los aeropuertos de Estados Unidos para reforzar las labores de la TSA. El ICE trabaja con la mayor celeridad posible para repatriar a la familia a su país de origen, Guatemala", agregó el Departamento de Seguridad Nacional.

Adicionalmente, la agencia federal de los Estados Unidos, encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras en el interior del país norteamericano, recordó mediante un comunicado que "estas inmigrantes indocumentadas tenían una orden de deportación definitiva emitida por un juez de inmigración desde diciembre del 2019".

Alcalde de San Francisco rechaza la violencia del ICE

Por su parte, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, emitió un comunicado digital en el que se refirió a lo ocurrido y aseguró que las fuerzas del orden locales no participarán en la aplicación civil federal de las leyes de inmigración, debido a que dichas políticas los mantienen seguros y no cambiarán mientras él gobierne la ciudad.

“Al igual que muchos habitantes de San Francisco, consideré inquietante el incidente. No tenemos motivos para creer que se esté llevando a cabo una aplicación más amplia de las leyes federales de inmigración en la ciudad. La policía local permaneció en el lugar para garantizar la seguridad pública y no participó en el suceso”, concluyó.