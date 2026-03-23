¿Por error de la torre de control? Dos muertos tras colisión entre avión y camión en LaGuardia

Durante la noche del pasado domingo 22 de marzo, dos pilotos murieron después de que un avión de la aerolínea Air Canada, con decenas de personas a bordo, colisionara con un camión de bomberos que respondía a otro incidente dentro del Aeropuerto Internacional LaGuardia, ubicado en la ciudad de Queens, Nueva York.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CBS, alrededor de 41 personas fueron trasladadas al hospital más cercano tras el incidente en LaGuardia, donde al menos 32 fueron dadas de alta a las pocas horas. Sin embargo, las otras 9 presentan heridas graves y continúan hospitalizadas para monitorear su recuperación.

Ante esta situación, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, describió el accidente como una "colisión trágica" y anunció que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte investiga el incidente, por lo que el Aeropuerto Internacional LaGuardia permanecerá cerrado, al menos, hasta las 18.00 horas de este lunes 23 de marzo.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, Kathryn Garcia, informó que varios vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional LaGuardia ya han sido cancelados tras el accidente aéreo mortal, por lo cual, hasta el momento, hay más de 25 cancelaciones en el aeródromo, lo cual afecta a cientos de viajeros en Nueva York.

¿Equivocación de la torre de control?

El accidente en Queens, Ciudad de Nueva York, quedó registrado en una serie de comunicaciones de la torre de control del Aeropuerto Internacional LaGuardia, que permiten reconstruir con precisión los minutos previos al impacto entre el avión de la aerolínea Air Canada y el camión de bomberos que se encontraba en el aeródromo.

De acuerdo con los audios compartidos por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, todo comenzó con una maniobra habitual, en la que la torre de control autorizó el cruce de un camión de bomberos sobre la pista del aeropuerto: “Vehículo de emergencia uno y compañía, crucen la pista cuatro en Delta”, indicó el controlador.

Lea más: ¿No quiere gastar su fortuna? Nicolás Maduro exige que su defensa sea pagada por Venezuela

No obstante, unos segundos después la situación se tornó crítica, por lo que, en medio de la creciente tensión, el mismo controlador emitió reiteradas advertencias: “Deténgase, deténgase, deténgase, camión uno”, debido a que la aeronave de Air Canada ya se encontraba en fase de aterrizaje y el margen de maniobra era urgente.

Desafortunadamente, la colisión en ese momento era inevitable. Por ello, instantes más tarde, en la grabación se escucha al controlador decir: “Jet 646, veo que colisionó con un vehículo de emergencia. Mantenga la posición. Sé que ya no puede moverse”, mientras comienza a sonar una alarma en la torre de control del aeropuerto LaGuardia.

Investigación de las autoridades

En las comunicaciones posteriores de la torre de control también quedó registrado el impacto emocional del accidente. “No fue bueno de ver”, expresó uno de los operadores. Del otro lado, el controlador reconoció: “Intenté comunicarme y me equivoqué”. Por ende, esto podría ser una de las claves que investigan las autoridades.

Frente a este escenario, las grabaciones de la torre de control en el Aeropuerto LaGuardia ahora se encuentran bajo análisis y aportan una reconstrucción cruda de lo ocurrido. Esto se debe a que, en estos accidentes, las autorizaciones y advertencias aportan segundos críticos que pueden terminar en tragedia, como este caso en Queens.